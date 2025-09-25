El CBA refuerza la agenda de otoño para compensar el retraso en los talleres

La programación de talleres que durante el curso se imparten en la biblioteca CBA ha sufrido un retraso y no empezará hasta enero. Según informó ... este viernes el Ayuntamiento, «está previsto que a lo largo de este trimestre se active el plazo de inscripción para los cursos anuales, que se pondrán en marcha en enero. Desde el Consistorio se están analizando de manera interna los distintos espacios en los que se redistribuirán las materias que se ofertarán en los diferentes equipamientos municipales», indican.

A la espera del inicio de esas actividades, la biblioteca CBA ha reforzado su agenda para este otoño: destaca la celebración del Día de las Escritoras, el 13 de octubre, con una lectura a cargo de Anna Caballé Masforroll, comisaria nombrada por la Biblioteca Nacional de España, y acompañamiento musical de Esther Barandiaran y Rebekka Riedel. El 24 de octubre el equipamiento cultural se sumará al Día Internacional de las Bibliotecas y celebrará, al mismo tiempo, los diez años de su apertura. La programación prevista incluye una muestra y actividades de animación dirigidas a poner en valor el papel de la biblioteca como motor cultural de la ciudad.

La poesía mantiene su protagonismo con el grupo que dinamizará Jesús Rodríguez y que, en su ciclo de otoño, tendrá sesiones el 7 de octubre, sobre la poeta británica Christina Rossetti; el 4 de noviembre en torno a la obra de Thomas Hardy y el 2 de diciembre sobre el poeta griego Cavafis. Para asistir habrá que reservar plaza previamente.

Tertulias en francés y cineclub

El ciclo de narración oral dirigido a adultos prevé citas el 30 de octubre, 27 de noviembre y 18 de diciembre, con la participación de los narradores Ana Apika, Carolina Rueda y Crispín D'Olot, respectivamente. En este caso, la entrada será libre hasta completar aforo.

La biblioteca mantiene su espacio de tertulias en francés coordinado por la profesora Mónica Zafra: en octubre habrá sesiones los días 3 y 17; en noviembre, los días 7 y 21; y en diciembre, el 5 y el 19.

El cineclub CBA mantiene su doble apuesta por el Ciclo Bechdel y en cine francés: en el primer caso, las proyecciones serán el 10 de octubre, el 14 de noviembre y el 12 de diciembre. El cine francés, en colaboración con L'Institut Français, tendrá sesiones los días 17 de octubre, 21 de noviembre y 19 de diciembre. Para acceder a las proyecciones será necesario solicitar invitaciones (un máximo de dos por persona) en la propia biblioteca.

Para más información, las personas interesadas pueden llamar al número de teléfono 943 505 421 o escribir al correo electrónico biblioteca@irun.org.