Irun

El CBA refuerza la agenda de otoño para compensar el retraso en los talleres

El Ayuntamiento informa de que los cursos anuales de la biblioteca que solían arrancar en octubre aplazan su inicio a enero

Joana Ochoteco

Irun

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:35

La programación de talleres que durante el curso se imparten en la biblioteca CBA ha sufrido un retraso y no empezará hasta enero. Según informó ... este viernes el Ayuntamiento, «está previsto que a lo largo de este trimestre se active el plazo de inscripción para los cursos anuales, que se pondrán en marcha en enero. Desde el Consistorio se están analizando de manera interna los distintos espacios en los que se redistribuirán las materias que se ofertarán en los diferentes equipamientos municipales», indican.

