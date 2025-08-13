El CBA incorporará Artoteka, un servicio de préstamo de obras de arte contemporáneo

El nuevo Centro de Cultura y Creatividad del CBA, que será la ampliación del actual equipamiento y que se abrirá al público el próximo 11 ... de septiembre, sigue desvelando algunas de las novedades que incorporará al panorama cultural.

Tras informar, por ejemplo, de que será el escenario de los conciertos del festival Irun Zuzenean en su nuevo formato de actuaciones en diferentes fines de semana y después de haber lanzado Ekicc, primer programa de desarrollo artístico ligado al nuevo espacio, el servicio municipal de Cultura anunció ayer la puesta en marcha de Artoteka. Se trata de una plataforma de difusión de arte contemporáneo local y de mediación artística que tiene la firme vocación de acercar el arte local a diferentes públicos y espacios de la vida cotidiana.

A través de esta iniciativa, la ciudadanía podrá llevarse en préstamo obras de arte contemporáneo y realizar actividades de mediación con creadores y creadoras. De esta manera, «las personas interesadas podrán aprender, experimentar y disfrutar del trabajo de artistas locales y reflexionar sobre los retos de la actualidad a través de sus obras», apuntaban desde el área de Cutura. Irun es el primer municipio de Gipuzkoa que se adhiere a la plataforma.

Artoteka es un proyecto impulsado por artistas que arrancó en Bizkaia en 2020 e Irun es la primera ciudad de Gipuzkoa que se adhiere

Para poner en marcha el servicio, desde el consistorio han dado ahora el primer paso que es abrir la convocatoria para sumar artistas locales a la colección de Artoteka. La apuesta por el innovador sistema de préstamos artísticos es «una muestra más», decía la delegada de Cultura, Nuria Alzaga, «del compromiso del Ayuntamiento de Irun por seguir impulsando la creación artística local». Que sea el primer municipio de Gipuzkoa en incorporarse a la plataforma «sitúa Irun como una ciudad referente en el desarrollo artístico», aseguró.

Cómo funciona

La iniciativa nace de la búsqueda de nuevas formas de divulgar y difundir el arte contemporáneo local, visibilizar el trabajo de las y los artistas locales y acercar la creación artística local y su disfrute a la vida cotidiana de las personas.

Artoteka cuenta con una colección de obras contemporáneas de artistas locales, una colección que refleja la riqueza del tejido creativo local con piezas de diferentes disciplinas como dibujo, pintura, fotografía, escultura o vídeo.

En el marco de Artoteka hay dos modalidades de préstamos. El primer tipo de préstamo incluye obras de hasta 300 euros de valor que se ponen a disposición de la ciudadanía de forma gratuita. Este préstamo tendrá una duración máxima de 6 meses y el transporte y el montaje de las obras correrá a cargo de la persona interesada. Los préstamos y devoluciones se podrán realizar todos los jueves por la tarde y se invitará a diferentes asociaciones de la ciudad para dar a conocer la iniciativa.

El segundo tipo de préstamo incluye obras de hasta 6.000 euros de valor y está concebido para espacios colectivos como colegios, residencias o centros sanitarios, entre otros. En este caso, para activar este préstamo, se diseñarán actividades de mediación en función del espacio y de las necesidades e intereses de las personas usuarias y artistas. De esta manera, se crean espacios de encuentro entre artistas y comunidades para reflexionar de forma colectiva en torno a las obras y a sus significados. Igualmente este préstamo tendrá una duración máxima de seis meses.

Además, Artoteka instalará cinco obras de hasta 6.000 euros de valor en diferentes espacios municipales a partir del mes de septiembre. En tres de estos espacios se desarrollarán una serie de talleres con artistas que presten su obra.

Cómo participar

Las y los creadores que quieran contribuir a la colección de Artoteka con su obra, deberán enviar un portfolio con una propuesta de hasta 10 obras acompañadas con su correspondiente ficha técnica al siguiente correo electrónico: info@artoteka.org.

Se valorará que la obra sea pertinente para lograr los objetivos de Artoteka, que dialogue con los discursos actuales del arte contemporáneo y que la o el artista tenga experiencia impartiendo talleres de mediación de arte y que los pueda desarrollar en euskera. Artoteka formalizará un contrato anual con la o el creador, que deberá aportar 3 obras a la colección de hasta 6.000 euros de valor y otras 3 obras de hasta 300 euros de valor en calidad de obra prestada. Artoteka se compromete a mantener esas obras durante un año en la colección y a darles visibilidad.