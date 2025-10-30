Cavalleria Rusticana y Suor Angelica, doble ración para dos tardes de ópera La Asociación Lírica Luis Mariano toma el Amaia el fin de semana del 8 y el 9 de noviembre con la programación de dos óperas «quizá menos conocidas por su nombre, pero que tienen grandes partituras y grandes libretos»

La próxima cita operística en Irun, como siempre de la mano de la Asociación Lírica Luis Mariano, será un doble doble: tendrá dos sesiones, en las tardes del 8 y el 9 de noviembre, y en cada una se representarán dos óperas: 'Cavalleria Rusticana' y 'Suor Angelica'. El director artístico de la promotora irundarra, Ángel Pazos, ha explicado que se trata de dos óperas cortas, «de una hora de duración. Normalmente, Cavalleria Rusticana se programa con Pagliacci, «y así lo hicimos en 2012. Esta vez queríamos hacer algo diferente y hemos encontrado una propuesta escénica que traemos de Oporto, muy visual, que es perfecta para representar Cavalleria y Suor Angelica».

De ahí parte la doble oferta lírica con una Cavalleria Rusticana «que es pasión en vena», ha definido el presidente de la Asociación Lírica Luis Mariano, Mikel Martínez, y una Suor Angelica «para la que ya podemos ir preparando el pañuelo porque, sobre todo en su parte final, es muy muy emocionante». La delegada de cultura, Nuria Alzaga, ha hecho especial hincapié en el peso del talento local en el elenco de esta doble producción. «Siempre digo que tenemos mucho y bueno y no puede haber mejor ejemplo que estas óperas en las que vamos a tener a cantantes como Leticia Vergara, Juncal Biurrarena y María Martín, la mejor soprano que ha habido en esta ciudad y que, si no me equivoco, es la primera persona del País Vasco que está formándose en la Academia de la Scala de Milán».

Martínez ha recordado que «la mitad de nuestros elencos suelen ser de talento local, no de la comarca expresamente, pero sí de Gipuzkoa, Bizkaia, Navarra... Creemos que eso es bueno, porque siempre hemos tenido de potenciar y fomentar el canto lírico y la música en nuestro entorno y esta es una forma importante de hacerlo». También ha apuntado que «nuestro coro y nuestra orquesta están formados, casi íntegramente, por gente de aquí».

Además de los mencionados por Alzaga, Ángel Pazos ha señalado otros de los nombres del elenco artístico de esta doble cita del otoño lírico: Marifé Nogales, andoaindarra, que está haciendo la temporada en Bilbao; Pablo López, que será nuestro barítono y ya ha participado en alguna producción previa y que viene de cantar en el Teatro de la Zarzuela. Sergio Escobar, nuestro tenor, ha estado en Florencia, en el Bolshoi de Moscú...; Maria Ermoaleva, una mezzosoprano rusa a la que ya hemos tenido antes en el Amaia y viene de unos recitales en Italia; la propia María Martín se incorpora al grupo de trabajo este sábado porque esta semana está cantando en la Scala de Milán; Saioa Goñi, que viene de cantar en Barcelona... Creo que estamos ante uno de los elencos de cantantes más contrastados que hemos tenido en Irun».

Pazos ha comentado que aunque quizá no son dos óperas muy reconocidas por su nombre son «de los más bellos de la historia musicalmente hablando. Son dos grandes partituras y dos grandes libretos». Las entradas (26 euros para socios, 33 para no socios y 10 para menores de 25 años) pueden adquirirse ya en la Oficina de Turismo de Luis Mariano y en irun.org/entradas.

Además de las representaciones operísticas del sábado y el domingo a las 19.00 horas en el Amaia, Pazos ha recordado la sesión de Óperas de Cine con Paquito Sagües el martes, día 4, a las 18.00 en la Sala de Conferencias del Amaia, así como el ensayo del jueves, día 6, para los escolares. «El viernes tendremos a Aurreratu elkartea, que después de ver los camerinos y lo que hay entre bambalinas, podrán ver un rato del ensayo general», ha anunciado Pazos. Martínez ha aprovechado para traer a colación que «quienes tengan las entradas ya compradas tienen la oportunidad de asistir a los ensayos».