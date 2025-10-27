«En casa no podemos dar esa imagen contra un equipo que está abajo» El Irudek Bidasoa Irun consiguió una victoria sin brillo ante el Guadalajara y llega tercero al parón de selecciones

Iñigo Aristizabal IRUN. Lunes, 27 de octubre 2025, 20:23

El Irudek Bidasoa Irun ganó, 34-31, al Guadalajara y con esos dos puntos tiene 11, uno menos que Barça (un partido menos) y Granollers. Esa es la parte buena, pero la mala es que los irundarras no estuvieron a su nivel contra el conjunto alcarreño y que la victoria no tuvo brillo.

Alex Mozas destacó que «es un guión que se repite otra vez. Empezamos muy mal, con muchos errores de lanzamiento, pérdidas de balón, ellos encontrando goles fácil y luego ajustamos muy bien la defensa». Los irundarras consiguieron romper el partido –diferencia de seis goles mediado el segundo tiempo– «defendiendo del minuto 15 al minuto 15 de la segunda parte. Esos 30 minutos sí que fuimos un equipo fiable a nivel defensivo».

Sin embargo, «una vez que estábamos ya con el partido para encarrilarlo, con la tarjeta roja a su mejor jugador, nosotros mismos nos empeñamos en darles vida, en cometer otra vez errores. Y ahí, obviamente, siempre me pondré yo al frente. Era un partido importantísimo para mí después de haber jugado contra Barça y Flensburg y quizás no fui capaz quizá de transmitirlo o de que llegáramos en las mejores condiciones».

Para el madrileño, «hay mucho que reflexionar porque no podemos dar esta imagen en casa. Jugamos muy mal y no podemos estar contentos más que con los dos puntos». Añadió que «no me preocupa demasiado que haya errores a nivel de juego, lo que me preocupa es la imagen que dimos. En casa casa no podemos dar esa imagen. Contra un equipo que viene a dejarse la vida, tú también te tienes que dejar la vida porque si no, no igualas esa intensidad. Me preocupa mucho que nosotros no seamos capaces de dominar un partido en casa contra un equipo que está abajo en la clasificación. Yo creo que eso no nos lo podemos permitir y que tenemos que ser críticos y darle una vuelta para ver qué podemos hacer mejor».

Insistió en que en el partido contra el Guadalajara «no merecemos ninguna calificación positiva como equipo. Sin embargo, si miras el global del inicio de la temporada, de momento es bueno. Pero tenemos que aprovechar este parón para reflexion, ver en qué cosas tenemos que mejorar, trabajar y también desconectar un poco».

Siete internacionales

Esta semana no estarán en Irun seis jugadores y un técnico de la primera plantilla, convocados por sus selecciones.

Con España acude por primera vez Mario Nevado, a los entrenamientos y un doble compromiso antes Suecia (jueves y sábado). Forma parte del staff técnico Nacho Torrescusa.

A Buenos Aires ha viajado Esteban Salinas, para disputar con la Chile de Aitor Etxaburu el Torneo Cuatro Naciones. Estaba convocado Rodrigo, pero no podrá ir por la lesión que sufre en el dedo corazón de su mano izquierda.

Polonia, de cuyo cuerpo técnico forma parte Julen Aginagalde, ha citado a Jakub Skrzyniarz y Piotr Mielczarski para un partido amistoso frente a la República Checa este viernes. El mismo día, Marko Jevtic con Serbia se medirá en otro amistoso a Eslovenia.

Además, el jugador del filial Unai Barreto está disputando con España el Mundial sub'17 en Marruecos. Ha sido titular en los dos partidos disputados y marcado cinco goles tanto en el 57-16 ante Corea del Sur como en el 41-23 frente a Qatar. España cerrará hoy la liguilla ante Túnez.