La Casa de las Mujeres retoma el viernes los 'Diálogos feministas' con un bingo feminista

La iniciativa 'Diálogos Feministas' nació a primeros de este 2025 como un espacio que cada mes se impulsa desde la Casa de las Mujeres para ... abordar cuestiones ligadas con el feminismo y las situaciones que afectan a las mujeres desde perspectivas y lenguajes diferentes.

Las citas, el segundo viernes de cada mes, fueron consolidando un público fiel en sus primeras sesiones de actividad y «a la vista del éxito que tuvo, vamos a mantener la programación este próximo curso», explicó Marialui García, presidenta de la Asociación Casa de las Mujeres de Irun, que junto con el Ayuntamiento, en el marco del convenio de cogestión de la Casa de las Mujeres, organiza el programa.

La segunda temporada de los 'Diálogos Feministas' se pone en marcha este mismo viernes a las 18.30 horas en la Casa de las Mujeres y consistirá en un un Bingo Feminista con entrada libre hasta completar aforo. Esta actividad estará dinamizada por la artista drag queen Garazi La Fantasy. Este bingo pretende convertirse en una buena oportunidad para generar un espacio lúdico y participativo en el que visibilizar conceptos, expresiones y situaciones relacionadas con el machismo cotidiano.

De esta forma, una actividad tradicional como la del bingo se llega a convertir en una herramienta de sensibilización que contribuye a poner nombre a desigualdades de género normalizadas y ayuda a educar en la importancia del feminismo. Todo ello en un ambiente cercano, inclusivo y con un toque de humor.

La siguiente cita de los Diálogos Feministas tendrá lugar el 17 de octubre. Será en el Centro Cultural Amaia, donde se proyectará 'Lola, Lolita, Lolaza', el documental de Mabel Lozano en torno al cáncer de mama.