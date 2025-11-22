La Casa de las Mujeres anima a participar en la reivindicación del 25-N

Joana Ochoteco Irun Sábado, 22 de noviembre 2025, 16:32 Comenta Compartir

La Asociación Casa de las Mujeres de Irun-Irungo Emakumeen Etxea Elkartea ha difundido este sábado un comunicado de cara al 25-N, Día Internacional Contra la Violencia de Género, que se conmemora el próximo martes. La entidad ha recordado que el 25 de noviembre «es una jornada en la que, con los datos en la mano, salimos a la calle tras una pancarta para mostrar nuestra repulsa, o nos sumamos a los mensajes institucionales para hacer frente a esta lacra que acaba con la vida de demasiadas mujeres y que hace insoportable la vida de muchas otras, así como la de sus hijos e hijas».

«Desde Irungo Emakumeen Etxea Elkartea decimos alto y claro que el machismo mata y que siguen siendo necesarios más recursos para la protección de las mujeres, así como políticas públicas adecuadas que garanticen su seguridad ante la expresión máxima de esa violencia que es el maltrato», ha reivindicado el colectivo. Como han recordado, «durante este año hemos tenido que salir en varias ocasiones a la calle para denunciar agresiones machistas también en nuestra ciudad, y, lamentablemente, sabemos que habrá más ocasiones en las que deberemos hacerlo. Tenemos claro que la lucha por la igualdad es la base sobre la que se sostiene la lucha contra la violencia machista. Nos agreden y nos matan porque no nos consideran iguales. Por todo ello, en Irun, las asociaciones feministas y de mujeres debemos mantenernos unidas para, dentro de nuestras posibilidades, apoyar a las mujeres, acompañarlas y ofrecerles las herramientas necesarias para su empoderamiento».

La Asociación Casa de las Mujeres de Irun ha invitado a participar en la actividad que han organizado para el 25-N: a las 13.00 en la plaza del Ensanche, «desde el canto y la danza inclusiva, daremos visibilidad a nuestro compromiso frente a la violencia machista. Os esperamos para unir fuerzas, porque no podemos normalizar la violencia de género ni mirar hacia otro lado», han concluido.