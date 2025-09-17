Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irun

La Casa de las Mujeres se acerca mañana al centro con un monólogo en clave de clown

M. A. I.

irun.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:58

La Casa de las Mujeres se acerca mañana viernes al centro para dar a conocer su actividad y servicios. Dentro del programa 'La Casa de las Mujeres en los barrios', los locales de la AVV Centro acogerán a partir de las 18.30 horas un monólogo en clave de clown que correrá a cargo de Ana Eguiazabal.

A través de esta sesión se informará sobre qué es la Casa de las Mujeres y los recursos que se ofrecen en el equipamiento de la plaza Istillaga. Los asistentes podrán plantear sus preguntas en torno a la Casa de las Mujeres y trasladar sus propuestas de mejora. La actividad está dirigida a todo tipo de público, se desarrollará en euskera y castellano y la entrada es libre hasta completar el aforo.

Escuela de empoderamiento

También mañana, viernes, es el último día para apuntarse a varios de los talleres que se imparten en la Casa de las Mujeres en el marco de la Escuela de Empoderamiento. Los cursos son 'Aprender a pedir y negociar', 'Más allá del cuerpo' y 'Síndrome de la impostora', y las inscripciones pueden realizarse a través de la sede electrónica del SAC, en irun.org.

