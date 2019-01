Un cartel del irunés Juan José Aguirre anunciará el Carnaval 2019 Primer premio . Cartel ganador del concurso. / F. DE LA HERA Una selección de los 22 trabajos presentados al concurso convocado por el área de Cultura podrá verse en el Amaia del 15 de febrero al 3 de marzo MARÍA JOSÉ ATIENZA Viernes, 1 febrero 2019, 00:48

El cartel titulado 'Inauterietan', obra del irunés Juan José Aguirre Iturrioz, anunciará los carnavales de 2019 en la ciudad. El área de Cultura dio a conocer ayer el resultado del concurso convocado por el Ayuntamiento, que otorga, además del primer premio dotado con 500 euros, un accésit que recayó en la obra 'Inauteriak 2019, de Ioseba Imanol Vilas, que recibirá 150 euros.

Este año se han presentado al concurso un total de 22 trabajos. Los encargados de seleccionar las obras premiadas han sido los representantes de diez de las comparsas que participan en el desfile de Carnaval: AMPA Irungo la Salle, Elatzeta, 22 Academy, Jazzarrte, Gazte Landetxa, AMPA San Vicente de Paúl, Santiagoko Deabruak, Ampa El Pilar, Belaskoenea y Aurreratu Elkartea.

En unos días, establecimientos comerciales y de servicios lucirán en sus escaparates decenas de copias de 'Inauterietan', el colorido cartel de Juan José Aguirre. El autor del trabajo ganador se mostraba ayer «encantado, sobre todo por eso, porque mi cartel se va a poder ver en muchos comercios de la ciudad. El premio en metálico también hace ilusión, por supuesto, pero me daría igual exponer así un trabajo si no hubiera dinero de por medio. Estoy muy contento».

No es la primera vez que Juan José Aguirre gana este concurso. En 2014 también consiguió el primer premio y hace dos años, su cartel 'Desfilea' anunció los carnavales de Hondarribia. «Pero también me he presentado alguna otra vez en la que no he ganado nada», comenta el autor, «concretamente, un año en el que presenté un cartel de diseño gráfico».

Tanto para el trabajo con el que se impuso en Hondarribia, como para el que este año anunciará los carnavales de Irun, Juan José Aguirre ha empleado la pintura como disciplina. «Es lo que más me gusta», señala. «El cartel de Irun está hecho sobre cartulina, con acrílico combinado con aerografía. Soy aficionado a la pintura desde niño y pinto continuamente. He expuesto en la sala de Caja Laboral y también en bares y ahora ya tengo material preparado para otra exposición».

En sus primeros años, la Academia Municipal de Dibujo y Pintura de Irun y el estudio de Javier Sagarzazu fueron su escuela «y después he seguido por mi cuenta, un poco a mi aire».

El tema representado en el cartel 'Inauterietan' surgió «de manera espontánea», explica Juan José. «Cuando se abren las bases de un concurso, me pongo a pensar a ver qué puedo hacer. Es un reto buscar una idea. Esta vez, tenía claro que quería algo relacionado con el desfile de Carnaval y también tenía claro que quería un primer plano. Pensé en dos personajes disfrazados. Al principio, no sabía si iba a incluir más personajes o no, pero luego sobre la marcha, decidí que dejaría a los dos personajes con el fondo del Ayuntamiento».

Y acertó. Su cartel fue el mejor valorado por el jurado del Concurso del Cartel de Carnaval 2019.

Exposición

Los trabajos de Juan José Aguirre y Ioseba Imanol Vilas y una selección del total de 22 carteles presentados al certamen podrán verse en una exposición que se instalará en el Centro Cultural Amaia del 15 de febrero al 3 de marzo. El horario de apertura de la sala es de martes a sábado, de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 11.30 a 13.30.