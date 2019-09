COMO LOS 'CARNEROS' E.PRIETO EL ANEXO DE GAL Martes, 17 septiembre 2019, 00:26

A orillas del río Derwent, en Inglaterra, hay una ciudad cuyo equipo de fútbol principal ha empezado la liga de forma similar al Real Unión. El Derby County, el conjunto con el que los irundarras entablaron relación hace algunos años con motivo de la figura de Steve Bloomer, no ha tenido el comienzo de campeonato soñado tras disputar el curso pasado la final por ascender a la Premier en Wembley y caer ante el Aston Villa de John Terry.

Los 'Rams', que militan en la Championship -la segunda inglesa- por decimosegundo año consecutivo, ocupan en la actualidad la decimonovena posición, lejos de la sexta que la campaña pasada les otorgó la posibilidad de luchar por subir a la máxima categoría con Frank Lampard como entrenador.

Phillip Cocu, tras triunfar en el PSV, es el encargado de guiar este año a un Derby County que vuelve a tener el mismo objetivo. De momento está lejos de conseguirlo, pero como dijo el domingo Iturralde, «la liga no es solamente septiembre». No le falta razón al de Astigarraga. El inicio de curso de su equipo no ha sido ni mucho menos el soñado, pero lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se acaba. Hay tiempo más que de sobra tanto para el Unión como para el Derby.