A CARMEN MAURA

C armen, cuántos recuerdos, cuántos ratos bonitos entre pinceles en la Escuela Municipal de Pintura de Irún. Tengo grabado aquel primer día de inicio del curso que nos explicaste las diferentes clases de pinceles, de pinturas, bastidores, pero sobre todo me acuerdo que nos explicaste cómo limpiar bien los pinceles y lo importante que era.

Creo que pocas veces habrá que no me venga tu imagen cuando los estoy limpiando y me surge un sentimiento muy tierno, una conexión: «Sí Carmen, como tú nos enseñaste». Te parecerá una tontería pero es muy bonito porque ahora que me he sentado a escribirte me van apareciendo tantas cosas que nos has enseñado y que hacen que nuestra conexión siga viva y surja tu sensibilidad...

Todos los años cuando veías fallos en la perspectiva de algún dibujo nos dabas una preciosa clase sobre los puntos de fuga y fuimos aprendiendo a dibujar, mezclar colores obteniendo tonos suaves, fuertes, a combinarlos y sin darnos cuenta nos encontramos pintando con los colores primarios, sin meter demasiada pintura, solo la necesaria, porque eso también nos lo transmitías.

Hay una cosa Carmen que te agradezco y es tu respeto a dejarme hacer, a mi ritmo y ese estar atenta a ayudar cuando lo pedía o cuando tú creías necesario, apoyado por un «sigue, sigue, vas bien». Qué ánimo, qué seguridad. ¡Gracias, Carmen!

Y mira, aunque no soy una gran entendida en arte quiero darte también gracias por la obra que nos has dejado. Tu pintura me encanta, tu limpieza, tu pulcritud, tu sencillez,

tus colores, los tonos, la luz y sus sombras, tu sensibilidad al saber elegir lo que quieres pintar y saber prescindir de lo accesorio dando así protagonismo a aquello en lo que tú has puesto la mirada.

Tus faros, tus barcas, tus espacios, los objetos, edificios, paisajes, la mirada a través de los efectos del cristal, tus colores limpios, las luces y las sombras... cobran tanta importancia que generan un diálogo y un intercambio de sentimientos con quien los contempla y producen serenidad, paz, relax, armonía, belleza, mucha belleza.

Estos días en clase has estado muy presente y al salir hemos seguido hablando de ti. Y mira que expresión tan bonita la de una alumna tuya, que yo diría recoge nuestro

sentir : «Es que ha dejado una huella en nuestra vida que no la olvidaremos nunca».

Carmen, cuando te jubilaste te hicimos una pequeña despedida en la Escuela y terminamos con una frase : «Que tus enseñanzas perduren en la comarca del Bidasoa generación tras generación como el fósil que te entregamos. ('Fósil Chrysomella', encontrado en la Sierra de Aralar y que según Aita Barandiarán, tiene entre 400 y 500 millones de años).

La repetimos y añadimos: Que la belleza y el amor que hay en tu vida y tu obra inunden a tu familia y a todos los que hemos tenido la suerte de conocerte, aprender y disfrutar de ti.

Carmen, mujer, madre, artista del pincel y el color, del trazo delicado y excelente pulso, maestra, amiga, gracias.

A ti, línea impensada o concebida.

A ti, pincel heroico, roca o cera,

obediente al estilo o la manera,

dócil a la medida o desmedida.

A ti, forma; color, sonoro empeño porque la vida ya volumen hable, sombra entre luz, luz entre sol, oscura.

A ti, fingida realidad del sueño.

A ti, materia plástica palpable.

A ti, mano, pintor de la Pintura.

(De Rafael Alberti, 'A la pintura')