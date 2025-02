Carbó llama a la afición a una conjura para derrotar hoy al Sanse

Iñigo Morondo IRUN. Viernes, 21 de febrero 2025, 19:55 Comenta Compartir

El Real Unión se mide hoy, a partir de las 20.00 horas a la Real Sociedad B en el Stadium Gal. Será el sexto partido que dirija como local Albert Carbó desde que llegó a Irun a comienzos del mes de diciembre y, salvo cambio en las previsiones meteorológicas, el primero «que jugaremos aquí sin charcos. El campo está bien, hemos podido entrenar bien, pero hasta que no llegue el momento no quiero ni pensar en que vaya a ser mi primer partido sin barrio». Por fin, le faltó decir.

Lo que sí dijo es que espera ver a los suyos «competir los 90 minutos» como llevan haciendo ya varias jornadas y citó a la afición txuribeltz a acompañar a los jugadores en ese sentido. Recordó que en la racha de cuatro victorias, «dos se produjeron en Gal con la afición apoyándonos, empujándonos durante los 90 minutos. Las otras dos fueron en Sestao y Barakaldo donde se desplazaron muchos aficionados y nos ayudaron mucho». Entendía lógico que no fueran hasta Vigo, pero lo de hoy será otra historia. «Jugando contra el Sanse y en un buen horario, sábado a las 20.00, no tengo duda que habrá más gente de lo habitual y que nos ayudarán a empujar para ganar ese partido».

Porque puede que no lleve ni tres meses enrolado en el Real Unión, pero Carbó no ha necesitado más para entender que la visita del filial txuriurdin al Stadium Gal no es un partido cualquiera. «Toda la gente que lleva muchos años al club, que siente el Real Unión, me ha transmitido lo que supone ese partido, ese derbi como tal, y lo afrontamos con la máxima ilusión. Me han transmitido la buena relación que hay entre los clubes, pero que existe una gran rivalidad sana desde el respeto y desde la ambición de cada club. Y no sólo está eso», añadió el técnico. «Este equipo nos ganó 5-0 y hay ganas de revancha, siempre desde el respeto a un equipo que va segundo en esta liga y eso dice mucho de su nivel».

En el banquillo de al lado estará un irundarra y ex unionista, Sergio Francisco. «Es un entrenador experimentado que está haciendo competir muy bien a estos chicos que tienen tanto talento. Tanto en ataque como en defensa, los números de este equipo hablan por sí solos», valoró Carbó, que no contara ni con Cayarga, sancionado, ni con Joseca Márquez, lesionado.