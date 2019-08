Capaces de ser los mejores en lo que les apasiona Andoni Andueza, en su puesto de trabajo, flanqueado por su compañero Patxi Platero y por Jokin Larraza. / FOTOS: J. OCHOTECO El irundarra Andoni Andueza trabaja en la planta de inyección de plástico de Gureak a través de un proyecto para la inserción laboral del colectivo Asperger JOANA OCHOTECO IRUN. Sábado, 10 agosto 2019, 00:09

Andoni Andueza es un irundarra de 28 años. Vive en el barrio San Miguel, desde donde conduce todas las mañanas para acudir a su puesto de trabajo, en la planta de inyección de plástico de Gureak Industrial, en Hernani. Andoni es licenciado en Químicas y cursó un máster en polímeros. Le encanta todo lo que tiene que ver con plásticos, por lo que este puesto de trabajo abarca una de sus pasiones. Andoni Andueza consiguió su empleo, hace un año, gracias al programa Lantea de Gureak, creado para la inserción laboral de personas con Asperger-TEA.

Aunque, cuando Andoni participó en este programa, todavía no se llamaba Lantea: entonces, aún era un proyecto piloto que Gureak desarrolló con la colaboración de Specialisterne. «Es una empresa originaria de Dinamarca, distribuida por todo el mundo, y que trabaja con personas con perfil Asperger», explica Jokin Larraza, técnico de orientación en Gureak Itinerary. Contactaron con la sede de Specialisterne en Barcelona hace dos años: «les teníamos como referencia. Aunque en Gureak atendemos a personas con todo tipo de discapacidad, nunca habíamos hecho algo concreto con el colectivo Asperger».

Personas como Andoni desmontan los esterotipos que pueden asociarse a las personas con discapacidad. «Dentro del transtorno del espectro autista, el Asperger es un colectivo al que se llama autismo de alto rendimiento. No todas, pero muchas pueden ser personas con unas altas capacidades para una serie de cosas, y limitaciones en otras», explica Jokin Larraza.

Un año después de comenzar a trabajar en la planta de Gureak Industrial, Andoni cuenta en qué consiste su día a día. Recuerda bien cuál fue el primer cometido que desempeñó: en la planta de inyección de plástico hay un extenso muestrario de piezas, que estaba un poco desordenado. La primera tarea de Andoni fue ordenar todas esas muestras. «Como es tan meticuloso y metódico, lo hizo genial», recuerda Jokin Larraza. «Me ocupó gran parte del pasado verano», añade el irundarra. Posteriormente, ofreció una formación a los operarios de la planta sobre la nueva organización del muestrario. «Hemos hecho unas auditorías mensuales para comprobar que los operarios están siguiendo las pautas que les hemos marcado», concreta. «La enseñanza es otra de las cosas que le interesan», señala el técnico de Gureak. «Hice un curso sobre docencia; es algo que siempre me ha gustado», apostilla Andoni.

Meticuloso y metódico

Andoni explica al detalle todas las tareas que ha desempeñado este año: por ejemplo, «identificar y etiquetar todo el material de mantenimiento para realizar un seguimiento del stock, y así gestionar las compras cuando falta material». Enseña la zona de la planta en la que están las decenas de cajones y otros tantos compartimentos en cada uno, con las piezas perfectamente clasificadas y acompañadas por una tarjeta que indica cuál debe ser el stock mínimo y máximo de cada una.

Andoni ha trabajado también en el laboratorio de la planta, donde abordó «un problema que tenemos con la humedad del material. Todavía estamos trabajando en ello. Hemos empezado un estudio, realizado varias pruebas...». Hace pocos días, «nos invitaron a un centro de investigación donde tienen una máquina parecida a la nuestra, que también hace determinaciones de humedad. Esa visita nos reveló que los parámetros que estábamos usando para determinar la humedad no estaban siendo los adecuados». La concreción a la hora de expresarse y a implicación que Andoni muestra hacia su trabajo son literales.

El mejor plan, con amigos

Pero, por mucho que apasione, el trabajo no lo es todo para nadie, sean cuales sean sus capacidades. «A mí, en mi tiempo libre, lo que más me gusta es quedar con amigos, hacer planes... Me encanta pasear, ver la tele... Y ahora estoy yendo a clases de francés». La historia y la ciencia son otros de los temas que le apasionan, y tiene sendos blogs en los que habla de cada uno de ellos, «aunque ahora los tengo un poco abandonados. Desde que empecé a trabajar tengo menos tiempo...».

Otra de sus grandes aficiones son los trenes: «me gusta coger el tren Irun-Bilbao, cuyo recorrido tiene unos paisajes muy bonitos que permiten conocer la orografía del entorno». Andoni piensa ya en las vacaciones que está a punto de comenzar: «me gusta mucho viajar», y tenía previsto realizar una excursión a Zaragoza.

Visto el buen resultado de las experiencias realizadas hasta ahora, «que nos han permitido conocer bien el colectivo Asperger», Gureak va a dar continuidad al programa Lantea. «Acabamos de concluir una promoción con otras seis personas, y en septiembre comenzaremos otra que contará con seis o siete participantes», señala Jokin Larraza.