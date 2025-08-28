Con un cañón por flanco, doce salvas de artillería rugirán en San Marcial Este domingo, día 31, volverá a la placita del monte Aldabe la recreación histórica de la victoriosa batalla frente a las tropas napoleónicas

Cuatro fusileros de la asociación de recreación histórica 1813-Segunda Batalla de San Marcial en la placita vecina a la ermita.

La ermita de San Marcial será testigo este domingo, un año más, del homenaje organizado por la asociación histórico-cultural 1813-Batalla de San Marcial, que actualmente cuenta con 20 integrantes a partir de los 23 años de edad.

La conmemoración recuerda la Segunda Batalla de San Marcial, librada el 31 de agosto de 1813, en la que las tropas de Fernando VII, apoyadas por milicias locales, resultaron victoriosas frente al ejército napoleónico. Este acontecimiento, decisivo en la Guerra de la Independencia, marcó un punto de inflexión en la historia de España y forma parte esencial de la memoria colectiva de los iruneses.

Lugar Placita vecina a la ermita de San Marcial, donde los cañones y fusiles retumbarán.

Fecha Este domingo, día 31, el mismo día que hace más de 200 años.

Hora La recreación durará aproximadamente media hora y comenzará a las 11.00 horas de la mañana.

Tras aquella victoria, Irun recibió del rey Fernando VII los títulos de «Muy benemérita» y «Muy generosa», además del privilegio de conmemorar la gesta cada año con salvas de artillería, una concesión recogida en la «Real Orden del 28 de julio de 1817».

Recreación histórica

Durante el homenaje de este año se realizarán 12 salvas de artillería con un cañón de avancarga, acompañadas de 2 salvas a cargo de 10 fusileros, todos ellos ataviados con uniformes de principios del siglo XIX. La asociación busca que la recreación sea lo más verosímil posible, cuidando tanto los trajes como el manejo de las armas, para transmitir con fidelidad lo vivido hace más de 200 años.

La asociación incorpora este año a «esos diez fusileros como novedad». La unidad completa está compuesta, además, por los artilleros, cañoneros y otros miembros que, además, gestionan las redes sociales con el fin de «llegar a más personas» y concienciar sobre la importancia de esta la historia «para honrarla».

«Irun tiene una historia valiosa que merece ser contada», destaca Iñaki Asín, irundarra de 23 años, encargado de la difusión digital del colectivo. Asín subrayó la importancia de revivir la historia «para que no caiga en el olvido» y animó a la ciudadanía a acudir al acto.

Además de la difusión digital, l a asociación ha estado colocando carteles por la ciudad para informar de la celebración de esta iniciativa e invitar a acudir al mismo.

La memoria

La asociación 1813-Batalla de San Marcial se define como un colectivo independiente dedicado a la investigación y divulgación de la historia local, con especial atención a la Segunda Batalla de San Marcial.

Sus integrantes destacan como propósito «recuperar actos históricos relevantes para Irún, fomentar iniciativas sostenibles y acercar el patrimonio inmaterial de la ciudad a la ciudadanía mediante actividades participativas y educativas». Con el eco de los cañones y fusiles resonando en el monte Aldabe, el homenaje de este domingo busca no solo revivir un episodio clave de la historia, sino también reforzar un signo identitario de Irun y el vínculo con sus raíces.

Este acto conmemorativo no solo resonará en las paredes de la Ermita y sus alrededores, sino también en la memoria histórica de las y los irundarras, en memoria de un día tan significativo como fue el 31 de agosto de 1813, que, según Asín, «hay que recordar».

La cita tendrá lugar de 11.00 a 11.30 horas en la campa del monte Aldabe y está abierta a toda la ciudadanía.