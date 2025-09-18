Contra el Cáncer pone en marcha sus grupos de deshabituación tabáquica

M. A. I. irun. Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:10 Comenta Compartir

Contra el Cáncer en Gipuzkoa pone en marcha este mes sus grupos de deshabituación tabáquica, una terapia gratuita que dirige una psicóloga experta y que tiene una tasa de éxito del 60%.

En Irun, los talleres presenciales se impartián en la sede de la asociación, en la calle Fueros, y el plazo para apuntarse está abierto hasta este domingo, día 21. También existe la posibilidad de recibir la terapia online. Para personalizar lo máximo posible la atención se realizará una entrevista previa. Esta terapia se ofrece tanto a pacientes de cáncer que quieran dejar este hábito como a la población general, y podrá realizarse tanto en grupo como individualmente.

Las plazas para formar parte de esta terapia son limitadas. Las personas interesadas pueden llamar al teléfono 943 45 77 22, enviar un email a gipuzkoa@contraelcancer.es o inscribirse a través de la página web de Contra el Cáncer.