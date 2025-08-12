El Campeonato de Bacalao al pil-pil recuerda este viernes a Miguel Tovar

M.A.I. IRUN. Martes, 12 de agosto 2025, 20:11 Comenta Compartir

La asociación Zumardikoak ha convocado una nueva edición,. la decimosexta, del Campeonato de Bacalao al pil-pil de Hondarribia que se celebrará este viernes en Damarri plaza con un recuerdo especial a Miguel Tovar, fallecido el pasado año y estrecho colaborador del certamen.

El plazo para inscribirse sigue abierto, a través del teléfono 621154622, hasta el jueves. Al igual que en ediciones anteriores, hay tres horas para elaborar la cazuela de bacalao, que deberá estar lista para las 12.00 horas. Las personas que participen en el concurso deberán llevar todos los ingredientes y los materiales que necesiten para preparar la cazuela.

El jurado estará compuesto por Gorka Txapartegi (Alameda jatetxea), Amaia Urdangarin (Badia taberna), Adur Arrieta (Tatapas), Arantza Ayala (Laia jatetxea), Iñaki Gezala (Batzoki jatetxea) y Alberto Santiago de Bacalaos Santymar y tendrá la misión de elegir las tres mejores cazuelas y entregar la txapela a la mejor.

Durante la mañana se podrá degustar bacalao frito en una txozna que se instalará en la misma plaza Damarri y tras la celebración del concurso, participantes en el mismo y ayudantes podrán disfrutar de una comida en el Batzoki a un precio más reducido que los 35 euros que costará al público en general. Se puede reservar plaza en el 621 154 622. Después de la comida se propondrá una tarde de música en directo en el mismo Batzoki y en Damarri plaza.

La asociación Zumardikoak agradece la colaboración de «todas las entidades y empresas que después de tantos años siguen facilitando la celebración del concurso. Desde el Ayuntamiento de Hondarribia, la Fundación Hazi y Bacalaos Santymar, hasta las más de veinte empresas que ofrecen obsequios para regalar y sortear entre todas las personas que participan en el concurso».