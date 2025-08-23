«Caminante, esta vez, ya hay camino»

BÁRBARA HOSSEIN Sábado, 23 de agosto 2025, 21:03 Comenta Compartir

Caminante son tus huellas el camino y nada más». Desde el Albergue de Peregrinos de Irun, situado en la calle Lesaka, «invitamos a los peregrinos a reciclar», comentó Ángel González, hospitalero del refugio, (quien habló de la huella ecológica), señalando las papeleras tricolor que se encontraban en la cocina. Fue el primer destino del 'tour' ofrecido por los hospitaleros y por Josin Galzacorta (encargado de gestionar la instalación) a la alcaldesa, Cristina Laborda, quien recalcó la importancia del hospedaje de peregrinos de Irun y su papel fundamental como espacio de acogida y descanso para los caminantes, un lugar donde la pernocta no es gratuita, pero se paga con lo que el peregrino puede, estima o quiere.

Ese primer espacio de visita ya dio lugar a contar varias anécdotas como la que narró Galzacorta: «Una vez recibimos una queja por poner margarina en vez de mantequilla», dijo entre risas. Cabe destacar que, según señalan los hospitaleros, este albergue es de los pocos que aún siguen ofreciendo desayuno: «Sabemos lo importante que es la primera comida y que a esas horas de la madrugada hay pocos sitios abiertos», justifican.

Con el libro de quejas y comentarios en mano, el gestor del albergue mostró a la alcaldesa —este edificio es de propiedad municipal— la cantidad de peregrinos que habían escrito en sus páginas y la diversidad de orígenes (canadiense, coreano, australiano, japonés e indio, entre otros). Esto dio paso a otra anécdota narrada por Galzacorta: «Una vez una turista francesa se quejó de que no había secador». Añadió, además, que actualmente mucha gente acude a hacer el Camino a modo de «unas vacaciones más baratas y no para hacer realmente la peregrinación».

Peregrinos extranjeros

Al llegar a la primera habitación, con capacidad para 20 peregrinos, la alcaldesa se sorprendió por la cantidad de enchufes que había en ella. Tres habitaciones con los nombres de la eurocomarca, completan la primera planta. Una de ellas, luce el de Hendaia, casi como un recordatorio de la importancia de la ubicación transfronteriza del albergue. De hecho, los datos obtenidos entre febrero y julio muestran que, entre los extranjeros que pernoctaron en el albergue, un 17,64% procedían de Francia. También se registró una presencia elevada de italianos y alemanes. En cuanto a los españoles, madrileños, valencianos y andaluces han marcado las cifras más altas en este 2025.

Entre los hospitaleros destaca a Diana, una croata que domina perfectamente el castellano: «Me gusta mucho venir aquí a ayudar a otros peregrinos, llevo viniendo muchos años. También disfruto del tiempo, a pesar de lo que digan», señaló. Otra hospitalera, Teresa, procedente de Málaga, comentó: «Hago esto todo el año, y la Orden de Malta me dio la oportunidad de venir aquí; la verdad que estoy muy contenta».

Algunos voluntarios de esta orden acuden durante los meses de apertura para promover la «bendición del peregrino», según explicó Galzacorta, quien aseguró que, «ya sea por un motivo religioso o no, lo que sí sabemos es que el Camino es algo interior y los peregrinos buscan estos templos espirituales como son las iglesias».

En total, 4.880 peregrinos se hospedaron en las camas del albergue entre febrero y julio, dejando un balance positivo en 2025.