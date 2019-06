Cambio total del recorrido pero sin que falte Erlaitz Viernes, 28 junio 2019, 00:09

El recorrido clásico de vuelta a Ziga y subida final a Erlaitz no se va a poder realizar este año por ser operación salida y no haber obtenido los permisos pertinentes. De esta manera, el nuevo recorrido no saldrá de Gipuzkoa.

Xabi Beloki, director deportivo del equipo cadete, explicó que «nos moveremos por Errentería, Lezo, Oiartzun y Astigarraga. Se subirá Gaintxurizketa tres veces, Gurutze otras tres, Perurena por los dos lados y al final, a falta de 16 kilómetros, Erlaitz». Este nuevo recorrido es «más duro. Hay muchas subidas, muchos repechos y muy poco descanso».

El Club Ciclista Irunés agradece «la colaboración de los clubes de Errentería, Lezo, Oiartzun y Astigarraga, que nos echan una mano con los cruces y sin cuya ayuda no podríamos organizar la prueba».