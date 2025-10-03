Las calles Hendaia y Astigarra centran las trabajos de la nueva campaña de asfaltado

M. A. I. IRUN. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:17 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Irun ha licitado una nueva campaña de asfaltado por valor de 288.765,03 euros que se llevará a cabo en las calles Hendaia y Astigarra con un plazo de ejecución de tres meses. La empresa adjudicataria es Excavaciones y Transportes Orsa, S.L.

Las campaña, tal y como indica el delegado de Obras, Mantenimiento e Infraestructuras, Gorka Álvarez, incidirá en un total de 8.700 metros cuadrados con trabajos que incluirán «la reparación del pavimento, la rehabilitación de toda la capa de rodadura y la reposición final de pintura, marcas viales o mobiliarios». Las actuaciones vienen motivadas por «los avisos de vecinos y el control que se lleva desde el área».

Las obras de la calle Hendaia afectan a 3.200 metros cuadrados de vial público con una previsión de ejecución de dos semanas y las de la calle Astigarra a 2.000 metros cuadrados con una previsión de ejecución de semana y media, si la meteorología no lo impide. Los trabajos se harán en horario diurno, el tráfico estará regulado, se permitirá el acceso a los vados y habrá cortes puntuales. Asimismo, se rehabilitarán las plazas de aparcamiento. Álvarez reconoce que «todas las obras son molestas pero creemos que redundan en la calidad de vida de los vecinos, a los que pedimos paciencia por este tiempo».