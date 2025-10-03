Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Irun

Las calles Hendaia y Astigarra centran las trabajos de la nueva campaña de asfaltado

M. A. I.

IRUN.

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:17

Comenta

El Ayuntamiento de Irun ha licitado una nueva campaña de asfaltado por valor de 288.765,03 euros que se llevará a cabo en las calles Hendaia y Astigarra con un plazo de ejecución de tres meses. La empresa adjudicataria es Excavaciones y Transportes Orsa, S.L.

Las campaña, tal y como indica el delegado de Obras, Mantenimiento e Infraestructuras, Gorka Álvarez, incidirá en un total de 8.700 metros cuadrados con trabajos que incluirán «la reparación del pavimento, la rehabilitación de toda la capa de rodadura y la reposición final de pintura, marcas viales o mobiliarios». Las actuaciones vienen motivadas por «los avisos de vecinos y el control que se lleva desde el área».

Las obras de la calle Hendaia afectan a 3.200 metros cuadrados de vial público con una previsión de ejecución de dos semanas y las de la calle Astigarra a 2.000 metros cuadrados con una previsión de ejecución de semana y media, si la meteorología no lo impide. Los trabajos se harán en horario diurno, el tráfico estará regulado, se permitirá el acceso a los vados y habrá cortes puntuales. Asimismo, se rehabilitarán las plazas de aparcamiento. Álvarez reconoce que «todas las obras son molestas pero creemos que redundan en la calidad de vida de los vecinos, a los que pedimos paciencia por este tiempo».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  2. 2

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  3. 3

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  4. 4 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  5. 5

    La generación del 95 se vuelve a encontrar
  6. 6 El duro comunicado del Kern Pharma por el comportamiento de uno de sus corredores
  7. 7

    Uno de cada cinco adjudicatarios de un piso protegido en Euskadi lo rechaza
  8. 8

    El Multikirola registra bajadas de inscripción de más del 40% en Donostia y Bidasoaldea
  9. 9 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  10. 10 Se busca cocinero para el viaje transoceánico de Gipuzkoa a Canadá a bordo de un ballenero del siglo XVI

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las calles Hendaia y Astigarra centran las trabajos de la nueva campaña de asfaltado