La calle Mayor llega lanzada al final de agosto con las fiestas de San Ramón

El 31 de agosto es un día especial en la calle Mayor. Un día que debería tener una cierta carga negativa por ser la víspera ... de la fecha en la que muchas personas vuelven al trabajo tras el asueto estival, se ha convertido en una referencia festiva para muchos irundarras,

Hace ya 35 años que un grupo de personas que se solía frecuentar la calle Mayor, algunos residentes y otros no, se animaron a organizar una jornada de fiesta en la última hoja del mes de agosto. El éxito que acompañó a la iniciativa consolidó los festejos por San Ramón en la histórica calle irundarra y, en 2015, la entonces recién constituida Alde Zaharra San Juan Auzo Elkartea tomó el relevo para que la tradición de esta popular jornada festiva se siguiera manteniendo.

Alpargatas volando

El campeonato de lanzamiento de alpargata empezará a las 18.30, primero con cadetes y luego con profesionales

La jornada empezará prontito, a las 9.00 horas, con la Diana de Txistularis. A las 11.00 se celebrará la misa por San Ramón en la capilla del convento de las Siervas de Jesús y, aunque queda fuera del programa de estas fiestas, a las 12.00, también habrá eucaristía por el santo en la ermita de San Marcial, previo repique de campanas en recuerdo de la batalla de San Marcial de 1813.

En el casco urbano, a esas horas, un poco más tarde en realidad, 12.15, estarán disfrutando de la actuación del Coro Atzokoak y poco después, 12.30, de un buen caldo, cortesía de la asociación vecinal.

La actividad se retomará por la tarde con la música de la txaranga Peña Poteo que es otra de las instituciones de la calle Mayor. Empezarán a tocar a las 18.00 y será el aviso de la apertura inmediata (de 18.15 a 18.45 horas) de la inscripción en la tirada de alpargata. Al precio de un euro, se aceptarán hasta 50 participantes de hasta 14 años y de un centenar de 15 años de edad para arriba.

Los lanzamientos empezarán a sucederse a las 18.30 horas con una primera media hora para la categoría infantil mientras los senior calientan brazos en las terrazas de los bares de la zona. A las 19.00 llegará el turno de los profesionales.

Peña Poteo estará hasta las 20.00 animando el ambiente en la zona, pero a partir de las 20.30 horas le tomará el testigo Onddar2 Events con bailables para todos los gustos hasta llegar al filo de la medianoche. Tendrán que parar un poco antes porque con el final del día y del mes de agosto se producirá la tradicional bajada de la calle Mayor y el canto a San Ramón para sellar el fin de fiesta.