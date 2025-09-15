Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Tribuna Principal lució buena ocupación y la camiseta rayada del pasado año, la más vendida de la historia, estuvo muy presente. DE LA HERA

Irun

Muy buena entrada y cerca de 1.200 abonados demuestran el apoyo de la afición txuribeltz pese al descenso

El Stadium Gal registró en su estreno en 2ª RFEF mejor entrada que en varios partidos de 1ª RFEF del curso pasado

I. M.

IRUN.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:15

La mejor de las noticias para el Real Unión en este inicio de temporada no tiene que ver con los puntos, ni con el rendimiento de los jugadores ni, en realidad, con nada de lo que ha pasado en el césped durante los dos primeros partidos. La mejor noticia en el arranque del nuevo curso llega por el apoyo nítido y contundente que la afición txuribeltz le ha transmitido al club.

El ritmo de renovaciones y el balance de altas y bajas de abonos ya estaban siendo buenos cuando el primer fin de semana de competición liguera, decenas de aficionados se desplazaron a Amorebieta a acompañar al equipo lejos de casa.

El domingo en Gal la respuesta fue muy alta. Según la estimación oficial, fueron más de 1.200 personas las que se acercaron a ver el partido frente al Tudelano, más gente que en algunos partidos de la pasada campaña. Eso a pesar de que hubo algunos problemas con los listados de las renovaciones y gestiones de última hora en varios casos.

El viernes, el club anunció que la cifra de abonados de esta temporada ya superaba los 1.100. El domingo se produjeron algunas altas y renovaciones de última hora y se confirmaron nombres que por error se habían quedado fuera y la cifra actual de abonos, según el club, se encuentra ya al borde los 1.200.

