Broche y bordón a un fin de semana jacobeo
D.V
Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00
Irun ha puesto el broche a un fin de semana jacobeo. El encuentro 'El bordón del peregrino' ha reunido a 150 miembros de asociaciones jacobeas ... del Estado, con la local Jakobi como anfitriona. Ayer visitaron el Museo Oiasso y la Iglesia del Juncal. La entidad traspasó el bordón a la Asociación Cagigal de Güemes, que lo custodiará durante 2026. En la misma ceremonia, Jakobi nombró a la Policía Local de Irun Hospitaleros Honoríficos, en agradecimiento a su colaboración en la atención a los peregrinos que recalan en la ciudad.
