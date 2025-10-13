Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

De la Hera
Irun

Broche y bordón a un fin de semana jacobeo

D.V

Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Irun ha puesto el broche a un fin de semana jacobeo. El encuentro 'El bordón del peregrino' ha reunido a 150 miembros de asociaciones jacobeas ... del Estado, con la local Jakobi como anfitriona. Ayer visitaron el Museo Oiasso y la Iglesia del Juncal. La entidad traspasó el bordón a la Asociación Cagigal de Güemes, que lo custodiará durante 2026. En la misma ceremonia, Jakobi nombró a la Policía Local de Irun Hospitaleros Honoríficos, en agradecimiento a su colaboración en la atención a los peregrinos que recalan en la ciudad.

