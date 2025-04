«Lo más bonito de este trabajo es que formamos parte de un día especial»

YLENIA BENITO* BIDASOANDV@GMAIL.COM Viernes, 23 de abril 2021, 00:30 | Actualizado 07:29h. Comenta Compartir

¡Qué festín, qué festín! Un banquete de postín. Con una tarta así, cualquiera puede sentirse en un castillo encantado o, como Alicia, en una 'tea party' con el Sombrerero Loco y sus amigos. La imaginación no tiene límites en Potxolito Cakes, igual que la gula de Bruce, el compañero de Matilda al que la señora Trunchbull obliga a comerse un enorme pastel de chocolate. En Potxolito Cakes hacen magia horneada, con un puñado de harina o con un poco de azúcar, como Mary Poppins, son capaces de hacernos tomar esa píldora que nos dan, pero también de convertir un cumpleaños en un día inolvidable. Potxolito Cakes es sinónimo de celebración, de dedicación, de pasión, de profesionalidad y de dulzura. Con estos ingredientes, Tatiane, junto a su socia Laudenice, es capaz de crear las tartas y los pasteles más increíbles que puedas imaginar y probar. ¡Qué festín, qué festín!

–Es decir Potxolito Cakes y a mí se me hace la boca agua... ¡qué tartas!

–(Risas) Muchas gracias. La verdad es que el cambio de Potxolito como cafetería a Potxolito Cakes como obrador, ha sido gracias a nuestra clientela. Ellos han hecho posible este nuevo proyecto.

–Tienes una clientela golosa, eso está claro...

–Eso es fundamental, pero también me han enseñado muchísimo y me han mimado mucho. Estoy muy agradecida. Gracias a esa clientela también fue posible Potxolito y la historia realmente empieza ahí.

–Pues empecemos, ¿cómo surge Potxolito?

–La idea de Potxolito surgió al nacer mi hijo. Siendo muy pequeño tuvo dos ictus, así que desde el primer mes tuvimos que hacer rehabilitación. Fueron meses durísimos, pero para darle el alta, en el hospital me hicieron prometer que estaría en el parque cada día con mi hijo. Me dijeron que para estimular su psicomotricidad, necesitaba jugar y estar con otros niños.

–¿Fue una promesa fácil de cumplir?

–Más o menos. Aquí empezó mi problema como madre. Aquí llueve mucho y no se puede estar en el parque cada día. (Risas) Recuerdo que, junto a otras madres, nos metíamos en cafeterías para que nuestros hijos pudieran, al menos, estar juntos. Pero no era cómodo porque molestábamos, así que se me ocurrió crear un lugar en el que los niños y las niñas pudieran jugar en familia. Así surgió Potxolito, una cafetería en la que poder tomar algo y jugar.

–Al mal tiempo, buena cara y Potxolito.

–Así es. Abrimos la cafetería y la verdad es que fue un éxito. La gente acogió la cafetería muy bien y también los talleres que ofrecíamos. El segundo año, empecé a hacer algunos bizcochos. Volaban y cada vez me pedían más, hasta que los bizcochos y las tartas ocuparon toda la cafetería.

–¿Así empezó este festín?

–Así, por eso te digo que todo lo que hoy es Potxolito Cakes es gracias a mi clientela. Empecé cogiendo algunos encargos, pero pronto la agenda se quedó pequeña. Fue tal la dedicación, que al final cerramos la cafetería y surgió Potxolito Cakes.

–Pero lo que haces son algo más que bizcochos, son obras de arte.

–Soy muy perfeccionista. Si algo no sale bien, prefiero tirarlo a la basura que entregarlo mal. Esta exigencia también me ha dado fuerza e impulso para aprender y mejorar muchísimo. Al principio, me ponía vídeos en Youtube e iba haciendo poco a poco. Ahora que somos solo obrador, estoy acudiendo a clases con grandes profesionales y los trabajos son más elaborados. Las tartas normales ahora me aburren. (Risas) La verdad es que es un trabajo con el que disfruto muchísimo, siento que he encontrado mi lugar.

–Potxolito Cakes, un lugar en el que pasarás muchas horas. ¿Cómo es el proceso de una de tus tartas?

–El proceso creativo es el más laborioso. Hay que decidir el tamaño, materiales, sabores... Desde la llamada del cliente o la clienta todo se pone en marcha. Tenemos una carta para los sabores, que incluso hemos tenido que reducir para poder llegar a todo. Hay quince sabores para elegir, por ahí empezamos a montar la tarta.

–Recomiéndame uno...

–Mmm... El red velvet gusta mucho, es un sabor especial y muy rico. Luego ya llegamos al proceso de horneado y montaje. No es lo mismo una tarta de Oreo, por ejemplo, que tardaremos una hora y media o una tarta personalizada. Aquí hay mucho trabajo, podemos estar hasta dos o tres días montando la tarta. Intento que todo sea artesanal y por eso nunca salen dos tartas iguales.

–La entrega también es importante, ¿verdad?

–Sí, recibimos muchas peticiones de lejos y ahora mismo no podemos atenderlas. Tenemos a Sami que es una máquina entregando, es una chica súper trabajadora, pero a Bilbao, por ejemplo, no podemos ir. Ademas, de momento, todas las tartas las entregamos a domicilio.

–La gente se chupa los dedos y luego te lo cuenta, ¿a que sí?

–Las reseñas son muy importantes. Nunca las pedimos, la gente escribe porque quiere y nos dicen cosas preciosas. La verdad es que lo bonito de este trabajo es formar parte de un día especial. Y también es preciosa la comunidad que estamos creando con los talleres. Hay mucha gente que quiere aprender y que confía en nosotras para ello.