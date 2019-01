Bizinema Bang Bang estrena 2019 con 'La vida de Brian' y 'Terminator' ¡Al cine!. Juncal Eizaguirre, delegada de Cultura, Iñigo Martínez, de Bizinema y Jon Paul Arroyo, de Bang Bang Zinema. / F. DE LA HERA La doble sesión en VOSE está programada para el día 26, en el Amaia, y llega acompañada de ambientación festiva, decorados y merienda MARÍA JOSÉ ATIENZA IRUN. Domingo, 20 enero 2019, 01:30

Bizinema Bang Bang estrena el año 2019 con dos películas míticas: 'Life of Brian', tercer largometraje del grupo de humoristas británico Monty Python y 'The Terminator', el primer film que James Cameron dirigió en solitario. La doble sesión en versión original subtitulada está programada para el próximo sábado, día 26, en el Centro Cultural Amaia y viene acompañada de ambientación, sorteos y atrezzo y photocall en el hall del auditorio, además de merienda, servida por Telepizza, durante el descanso entre proyecciones. Toda una fiesta del cine por 5,35 euros, que es lo que cuesta la entrada.

«'La vida de Brian' y 'Terminator' son dos películas míticas que la gente nos ha pedido», comenta Iñigo Martínez, uno de los impulsores de Bizinema. «En la entrada del Amaia, colocamos una urna para que el público deje sus sugerencias y sobre todo 'La vida de Brian' ha sido una de las películas más solicitadas. La puedes ver cien veces y siempre te vas a reír y se disfruta más viéndola en grupo y en pantalla grande».

El largometraje de los Monty Python se estrenó en 1979, «a pesar de tenerlo todo en contra», añade Jon Paul Arroyo, de Bang Bang Zinema. «Nadie quería financiarla, porque la consideraban irrespetuosa, hasta que el beatle George Harrison se hizo cargo y dicen que hipotecó su casa para pagarla. Una vez estrenada, nadie quería proyectar la película. De hecho, en España, durante muchos años, no estuvo doblada y en algunos países no se estrenó hasta décadas después. Sin embargo, ahora vas a la historia del cine y siempre está entre las primeras en el top de comedia».

También 'The Terminator' «es un peliculón», continúa Jon Paul Arroyo. «En pantalla grande sigue luciéndose mucho, porque no se ha quedado vieja. Han pasado muchos años desde su estreno y se sigue viendo actual, no sólo en los efectos especiales, que es lo que mas fácil caduca en el cine, sino en la historia, que es revolucionaria. Es una película que cambió, en cierta manera, la forma de hacer cine de ciencia ficción».

Decoración y photocall

Al igual que en las sesiones anteriores, la fiesta del cine de Bizinema Bang Bang comenzará nada más cruzar la puerta de entrada al Amaia. Los pasillos de acceso al patio de butacas estarán decorados para la ocasión, con carteles y fotocromos de la colección de Iñigo Martínez y otros motivos relacionados con las películas del día. «Se va a instalar un zoco, al estilo de los de la época de 'La vida de Brian' y habrá imágenes y objetos muy reconocibles, los más icónicos de Terminator, como una reproducción del brazo biónico. Además, vamos a contar con un photocall muy potente, porque nos han dejado una moto igual que la de la segunda película de Terminator».

La sesión del sábado es la cuarta, desde que un grupo de cinéfilos iruneses y el área municipal de Cultura pusieran en marcha la iniciativa Bizinema y la tercera, desde que se estableciera la alianza con el ya experto Bang Bang Zinema donostiarra. Para este año hay ya programadas en Irun otras dos sesiones en los meses de marzo y noviembre.

«El Ayuntamiento ha hecho una apuesta fuerte por este proyecto, que nació de los presupuestos participativos y de la iniciativa de los promotores de Bizinema», señala la delegada de Cultura, Juncal Eizaguirre. «La alianza entre la experiencia de Bang Bang Zinema y la ilusión de la gente de Irun, ha resultado ser la fórmula perfecta. El público está respondiendo muy bien, el ambiente es muy bueno y la propuesta va creciendo poco a poco. Lo importante es seguir trabajando con la misma profesionalidad y la misma ilusión y animar al público a acudir al Bizinema Bang Bang, porque merecen la pena».

El Centro Cultural Amaia abrirá el sábado sus puertas a las 17.30. La proyección de 'Life of Brian' comenzará a las 18.00 y la de 'The Terminator', a las 20.15. La periodista Ylenia Benito y el actor Danel López se encargarán de la presentación y animación. Durante el descanso, se repartirán, en el hall del auditorio, porciones de pizza y botellines de agua entre los asistentes. Las entradas pueden adquirirse en la Oficina de Turismo de Irun y en la página web www.irun.org/entradas.