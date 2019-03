EH Bildu lamenta la falta de presupuestos tras la «dinámica de confusión» del Gobierno municial M.A.I. IRUN. Miércoles, 6 marzo 2019, 00:15

El grupo municipal EH Bildu aseguró que «la falta de presupuestos municipales nos ha preocupado desde el principio. Esos presupuestos deberían contribuir a desarrollar una ciudad multicolor del siglo XXI y, sin embargo, ahí seguimos, en el Irun sepia del XIX. Seguimos en el vagón de cola de Gipuzkoa; más allá de Gaintxurizketa hay vida, hay actividad, el territorio progresa».

Los ediles de la coalición aber-tzale señalaron que dejaron de participar en las negociaciones presupuestarias «no porque no creyeramos en la necesidad de presupuestos, sino porque no queríamos participar de una dinámica de confusión y reuniones estériles que iba a concluir en lo que estamos viendo. Queremos presupuestos, pero no los del gobierno socialista», matizaron. «Queremos presupuestos que incluyan propuestas de la oposición que obtengan apoyo del Pleno. El Gobierno se niega a negociar, no sólo porque no quiere, sino porque no sabe». Lamentaron «el daño que ésta parálisis hace a Irun».

Para EH Bildu la conclusión es clara: «este modelo de ciudad gris, apática y triste está agotado. Ni hay ilusión ni hay imaginación en las propuestas».