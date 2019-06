EH Bildu critica el pacto entre PSE y PNV que hoy hará alcalde a Santano y promete trabajar «por el cambio» M.A.I. IRUN. Sábado, 15 junio 2019, 01:00

La nueva Corporación municipal se constituye hoy en una sesión que arranca a las 9.00 horas en la Sala Capitular del Ayuntamiento de Irun. EH Bildu repite en el consistorio con tres concejales, como en el mandato recién acabado. «En las pasadas elecciones tuvimos un gran resultado», valoró la coalición abertzale que obtuvo «más votos en Hego Euskal Herria y más concejales en el conjunto de Gipuzkoa que nunca antes», unos resultados que «impulsan en las instituciones locales el trabajo de izquierdas y soberanista desarrollado por los cargos electos» de la formación

En Irun, en concreto, «casi 500 irundarras más vieron en nosotros la alternativa para impulsar un cambio». Desde la asamblea local de la formación consideran que «si bien mantuvimos el número de concejales, la subida ha sido grande y nos dejó a falta de unos pocos votos para el cuarto concejal». Con todo, Irungo EH Bildu advirtió que será «decisivo» en los próximos cuatro años. «Nuestra labor será seguir mejorando la vida de los ciudadanos, poniendo el interés general siempre por delante de los intereses particulares o partidistas».

«Trabajando por el cambio»

La coalición apreció como «un paso atrás» el pacto general de PNV y PSE en Euskadi. «No profundizará en las políticas sociales ni en la soberanía porque no es un pacto ni de izquierdas ni soberanista. En ese sentido, en estos años ese pacto ha sido un freno». Criticaron que ese acuerdo no «se ajusta a la realidad de cada municipio, no tiene capacidad para responder a los retos locales. En Irun es aún más evidente». Recordó EH Bildu que «después de haber difundido continuamente mensajes de impulso a una alternativa durante la campaña, dos partidos que en este municipio no se pueden ni ver, olvidan todas sus declaraciones y acatan el pacto general».

Para acabar, EH Bildu indicó que ya ha «demostrado que se puede hacer política desde la cercanía y que tenemos capacidad para llegar a acuerdos. Asumimos públicamente el compromiso de seguir por ese mismo camino durante los próximos cuatro años». La coalición abertzale insistió en que «Irun necesita nuevos modos de hacer política y vamos a seguir por ese camino, como hasta ahora, digan lo que digan y con más fuerza que nunca, trabajando a favor del cambio».