Bienestar Social arranca el curso con la activación de 'Gurasoekin' y 'Gazteekin'

Los programas 'Gurasoekin' y 'Gazteekin' de apoyo a las familias, tanto a progenitores como a adolescentes, que Bienestar Social organiza de manera gratuita, han abierto ... las inscripciones para el nuevo curso.

Se trata de dos veteranos programas con más de dos décadas de trayectoria que, eso sí, actualizan su contenido para adaptarse a las necesidades y preocupaciones del momento. Entre ambas iniciativas sumaron cerca de un centenar de participantes el pasado curso. Las personas interesadas en cualquiera de los dos pueden inscribirse en irun.org o llamando al 010 hasta el 15 de octubre. Las plazas son limitadas y se adjudicarán por orden de inscripción.

Gurasoekin

El programa 'Gurasoekin' es un recurso psicoeducativo de carácter preventivo que se desarrolla en grupos reducidos de madres y padres que se reúnen en Palmera Montero una vez a la semana o cada quince días. El equipo profesional está formado por cinco expertos en psicología y psicoterapia con experiencia en trabajo grupal y familiar. Los grupos están diferenciados en función de necesidades y edades.

Este programa fomenta la parentalidad positiva con el fortalecimiento de los vínculos afectivos en las familias, así como del establecimiento de límites para la adecuada educación de los hijos y las hijas, sin utilizar ninguna forma de violencia y respetando los Derechos de la Infancia. Para ello, busca potenciar la comunicación positiva en la familia y elaborar estrategias para la resolución de conflictos, estableciendo normas y límites consistentes y adecuados a la edad.

'Gazteekin'

'Gazteekin' es programa de intervención psicoeducativa dirigido a adolescentes de 12 a 17 años. Es gratuito y desarrolla sus sesiones cada jueves por la tarde en Palmera Montero desde noviembre hasta mayo.

Se inspira en una iniciativa formulada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que promueve diez destrezas de diversa naturaleza (autoconocimiento, empatía, relaciones interpersonales, manejo de emociones y sentimientos...) con las que adolescentes y jóvenes pueden ser más competentes para afrontar de manera positiva los retos del mundo actual. Cada grupo está coordinado por tres profesionales de la psicología especializadas en infancia y adolescencia.