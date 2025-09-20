Bidean ofrece en Irun un espacio seguro en el que «desmoronarse para volver a construirse» Txingudiko Elkarte Feminista, con apoyo de la Diputación, crea un grupo de apoyo para víctimas de violencia de género coordinado por Emma Larreta

El regreso a la vida de quien ha sido víctima de violencia machista no es lineal. Hay subidas y bajadas, giros y paradas en la que es una senda difícil de transitar pero siempre más llevadera si se camina acompañada y si, en esos momentos en los que la meta parece borrosa, una voz amiga recuerda que «siempre merece la pena. El camino no es de color de rosa; habrá muchas dudas, momentos muy difíciles en los que se sentirán solas, pero que se dejen ayudar, que confíen. Hay mucha gente bonita que está deseando echarles un cable y volver a verlas sonreír».

Esa voz es la de Emma Larreta, que conoce bien esa travesía de regreso a la vida. En 2007 sobrevivió a un intento de asesinato por parte de su expareja. Se identifica no como víctima, sino como superviviente: «el término víctima es un abrigo que también es nuestro, pero cada mujer decide cuándo se lo quiere quitar. Yo, lo que soy sobre todas las cosas es mujer», una mujer luchadora y resiliente que desde este mes dirige Bidean, un grupo de apoyo a mujeres víctimas de violencia machista impulsado por Txingudiko Elkarte Feminista (la integrante de la entidad Leire Valero es la responsable del proyecto) con el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Grupo abierto Las mujeres que quieran obtener más información sobre este proyecto o participar en el mismo pueden hacerlo a través de la página web www.emmalarreta.es, el perfil de Instagram @espacio_invisibles o llamando a los teléfonos 617 800 658 o 644 156 147.

Emma Larreta valora los «súper utiles» recursos oficiales que se ponen al alcance de las víctimas de violencia machista, como «asistencia psicológica, trabajadora social y un montón de herramientas más». Sin embargo, «siempre hay una parte de nosotras que no se termina de abrir en esos entornos». De esa constatación surgen estos encuentros, en los que Larreta asegura tener «mucha fe». Lleva dos años dirigiendo en Bizkaia un grupo similar y ha comprobado que las participantes «han evolucionado un montón».

Confidencialidad y honestidad

El grupo de Irun ya ha tenido una primera sesión que ha reunido a «mujeres de distintas condiciones a todos los niveles», corroborando que el perfil de víctima de violencia machista no entiende de procedencia, profesión, cultura o inquietudes personales. «Lo que nos une es que todas hemos sufrido episodios de violencia». El grupo de apoyo «es un entorno amigo, sin presión ni ningún tipo de obligación, y la verdad es que fluye muy bonito».

El proyecto Bidean se define como un espacio seguro, «confidencial, honesto y real». Hay que tener en cuenta que en ese entorno las participantes «sacamos a relucir nuestra vida personal, nuestras miserias». Es un contexto que conlleva una cierta vulnerabilidad, y por lo tanto, se garantiza a las participantes que «nadie que pueda ponerte en peligro va a tener acceso a ese espacio». Emma Larreta pone especial hincapié en la confidencialidad: sólo las asistentes conocen la hora y el punto de encuentro. «Desde el primer momento hago mucho hincapié en la importancia de respetar las normas del grupo, por cada una de ellas y por el resto, por su bienestar y tranquilidad».

Aunque les quede camino por delante, las participantes ya han dado un primer paso de gigante reconociéndose como víctimas de violencia machista «y eso es importante para preservar el bienestar emocional del grupo». Es necesario que las mujeres que se unan al proyecto «hayan dado el paso definitivo de no volver atrás». Emma Larreta apunta a que si una participante «regresa con su pareja puede desestabilizar el grupo».

Más allá de la consideración de víctimas o supervivientes, Larreta reivindica que conforman «un grupo de mujeres que hemos pasado procesos duros y desagradables que han marcado nuestro pasado», si bien «yo siempre les digo a mis chicas que ese pasado no tiene que definir su futuro. Están en el grupo para empezar a reconstruirse, para confiar y para sacar su mejor versión». Su objetivo como coordinadora de Bidean es que las mujeres que pasan por este espacio «vuelvan a confiar y encuentren su esencia. Que vuelvan a ilusionarse por seguir adelante, emprender proyectos o, por qué no, volver a enamorarse. Volver a confiar en que ahí fuera hay personas maravillosas que quieren hacernos el camino más bonito».

Aunque hay luz al final de la travesía, el proceso, insiste, no es sencillo: «aspiro a que las participantes sean capaces de desmoronarse para volver a construirse. Y por eso insisto mucho en que tiene que ser un espacio seguro, porque cuando no estás tan alerta es cuando puedes dejarte ir, soltar ese peso», subraya Emma Larreta.

Más apoyo institucional

Esta superviviente reivindica la importancia de estos espacios y pide apoyo a las instituciones: «detrás de cada una de estas mujeres hay hijos e hijas, familias y amistades. Recuperar a estas mujeres y empoderarlas es extender energía positiva. La fortaleza que recuperen se va a ver reflejada en su día a día y en todo su entorno. Ojalá tengamos oportunidad de abrir nuevos grupos en otras localidades».