El Bidasoa-Irun recupera la mano en la lucha por el segundo puesto Zabala marcó cinco goles en la victoria del Bidasoa contra el Teucro. / F. DE LA HERA El Cuenca será el rival de los irundarras en el primer duelo de la final a ocho de la Copa del Rey La victoria ante el Teucro y el empate del Logroño le deja tras el Barça O. T. IRUN. Miércoles, 20 marzo 2019, 00:23

El chasco que supuso el empate contra el Cangas en Artaleku, que conllevó la pérdida de la segunda posición en la Liga Asobal, solo ha durado una semana. Y es que siete días después el Bidasoa-Irun volvió a ganar. Lo hizo en su visita al Condes de Albarei Teucro, y se volvió a colocar segundo tras el empate del Logroño en su casa contra el Cuenca. Dejando a un lado al Barça, que se va a proclamar campeón de liga de manera matemática esta misma semana con todavía siete jornadas por delante, la lucha por los puestos cabeceros está apasionante.

Los irundarras no lo pasaron bien en Pontevedra y sufrieron en el duelo ante el Teucro, pero finalmente consiguieron los dos puntos que se pusieron en juego tras imponerse por cinco tantos, 26-31. El equipo entrenado por Jacobo Cuétara recuperó momentáneamente la segunda posición porque el Logroño no había finalizado su encuentro, pero cuando lo hizo el Bidasoa certificó que volvía a ser segundo.

Liga Asobal y Copa J 23 Bidasoa-Benidorm 23 marzo J 24 Puente Genil-Bidasoa 29 marzo F8 Copa del Rey 5,6 y 7 abril J 25 Bidasoa-Sinfín 20 abril J 26 Huesca-Bidasoa 27 abril J 27 Bidasoa-Guadalajara 4 mayo J 28 Alcobendas-Bidasoa 11 mayo J 29 Logroño-Bidasoa 18 mayo J 30 Bidasoa-Cuenca 25 mayo

El cuadro amarillo tiene 30 puntos y son cuatro los equipos que se encuentran en una diferencia de solo dos puntos. Por detrás del cuadro de Irun aparece el Logroño, que ha sumado 29. Cuarto es el Ademar, también con 29, y quinto el Granollers con 28. El Bidasoa-Irun tiene el golaveraje ganado con leoneses y vallesanos y perdió por dos goles contra los riojanos en la primera vuelta. Los irundarras sí que han conseguido una renta un poco más grande con Huesca y Cuenca, sexto y séptimo con 26.

Con ocho jornadas por delante, esta es la situación en la Liga Asobal. El Bidasoa está metido de lleno en la pelea por Europa y va de mano, pero teniendo en cuenta lo apretado de la clasificación, lograr el objetivo vía liga no va a ser nada sencillo.

Logroño, Ademar y Granollers están apretando y los irundarras van a tener que sumar muchos puntos de aquí al final del campeonato para mantenerse en las posiciones europeas. Dependiendo lo que pase en la Copa del Rey, solo el segundo y el tercer clasificado tienen asegurado su billete al viejo continente. Y si el segundo o el tercero son finalistas en el torneo copero, el cuarto también iría a Europa.

Dos partidos y Copa

El equipo entrenado por Jacobo Cuétara, que ayer recibió la visita del seleccionador nacional júnior Isidoro Martínez, jugará el sábado en Artaleku contra el Benidorm a partir de las 18.30 horas. Los alicantinos, novenos con 21 puntos, están en tierra de nadie. Una semana después tocará visitar a un Puente Genil (viernes 29 por GOL) que sigue necesitando triunfos para asegurar la permanencia. Tras estos dos vitales partidos, en los que no vale otra cosa que ganar para seguir arriba, llegará el turno de la Copa del Rey.

El lunes tuvo lugar el sorteo de la final a ocho y el Bidasoa se medirá en cuartos al Cuenca. La gran noticia del sorteo llegó cuando los irundarras descubrieron que no están en el lado del cuadro del Barça. Una hipotética semifinal sería contra el ganador del Ademar-Granollers. Por el otro lado del cuadro se enfrentarán Barça- Puente Genil y Logroño-Guadalajara. Los de Irun no lo tendrán fácil, pero llegar a la final no será imposible y el finalista va a Europa.