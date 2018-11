El Bidasoa-Irun quiere seguir en el grupo de los mejores de la Asobal Leo en una acción del partido ante el Teucro, el lateral francés lleva quince goles esta temporada. / F. DE LA HERA Los irundarras visitan hoy al Benidorm (13.00 horas, GOL) | BORJA OLAZABAL IRUN. Sábado, 3 noviembre 2018, 00:33

La jornada de hoy puede darle otra vuelta de tuerca a la clasificación en la Liga Asobal. Aunque sea de manera puntual, se puede empezar a romper la igualdad que hay en la parte alta de la clasificación. Y el Bidasoa-Irun tiene en su mano la opción de colocarse en el grupo destacado.

Y es que a este sábado se ha llegado con cuatro equipos empatados a nueve puntos entre la cuarta posición, la que ocupa el Benidorm, y la séptima, en manos del Bada Huesca. En medio están, quinto y sexto, el cuadro amarillo, que visitará a partir de las 13.00 horas (GOL) al conjunto alicantino, y el Granollers, que recibirá a los oscenses. Por encima, en tercera posición, está el Logroño (10 ptos), que recibe al Atlético Valladolid, y segundo y primero son el Ademar (11) y el Barça (16), que ya han jugado sus partidos de esta jornada.

Las cuentas son sencillas, dos puntos permitirían al Bidasoa-Irun dar un paso más en la tabla. Seguir manteniendo el ritmo que marcan los equipos más poderosos del campeonato. Pero el camino no será fácil. Esos dos puntos solo se colocarán en el casillero amarillo en caso de victoria y superar al Benidorm de Zupo Equisoain no será tarea sencilla. No hay más que ver los números de los benidormenses.

En su pabellón han disputado tres partidos y han ganado dos, contra el Huesca y el Cuenca. La única derrota ante su público fue la lógica contra el Barça. Y fuera también han conseguido sumar, con sus victorias ante Alcobendas y Cangas y el empate contra el Puente Genil. El único lunar que ha tenido el Benidorm, y no por la derrota en sí, sino por el resultado, fue el 32-20 que se llevó en su visita a Valladolid.

En el aspecto más individual, los de Irun deberán tener cuidado con la aportación ofensiva de Paván y Simonet en la primera línea, además de con Cabanas desde el extremo y al contraataque.

Primera a domicilio

El potencial del Benidorm está fuera de toda duda, pero el Bidasoa ha demostrado que, a su nivel, es capaz de superar a cualquiera, como ya ha hecho esta campaña con Ademar o Granollers. Y la de hoy es una buena opción para superar un escollo más, el de ganar a domicilio, algo que todavía no han hecho los de Irun. El primer cuarto de temporada ha sido brillante, si esto se prolonga, empezará a deslumbrar.