El Bidasoa-Irun mirará al Barça a los ojos El Bidasoa-Irun se enfrentará hoy a la muralla del Barça en Artaleku. / F. DE LA HERA Los irundarras, tras su imponente victoria del viernes en León, reciben hoy al campeón | El Barça ha empezado la temporada ganando la Superglobe y avasallando a los rivales de la Asobal I.A. IRUN. Miércoles, 11 septiembre 2019, 00:17

Nos va a pasar mucho esta temporada, sobre todo de aquí hasta diciembre. Al ritmo de dos partidos por semana, no vamos a poder saborear triunfos como el conseguido por el Bidasoa-Irun el viernes en León porque a la vuelta de la esquina va a estar el siguiente partido, como en el caso de hoy con la visita del Barça a Artaleku (20.30 horas, GOLTV).

O lamentar derrotas, pero la percepción de que esta temporada el equipo irundarra va a mantener el gran nivel de la anterior se hizo palpable en el primer partido de liga. Que es eso, un partido, pero ¡vaya partido!

Recapitulemos: Primera jornada. Palacio de los Deportes de León. Cancha casi inexpugnable donde los amarillos han ganado tres veces, empatado dos y perdido dieciséis. Les recibe un Ademar León con el regreso de Manolo Cadenas como entrenador y con ganas de recuperar lo que les quitó el Bidasoa-Irun, el subcampeonato que los leoneses habían disfrutado las dos temporadas previas a la última. Y, con todo este decorado, además el partido empieza 2-0, 6-2, 10-5...

Superado el mal arranque, el Bidasoa-Irun llega vivo al descanso (15-13) y mantiene el pulso en los primeros minutos de la reanudación hasta llegar al 23-23 del minuto 47. Y ahí, diez minutos excelsos de defensa, portería, contraataque y juego elaborado traducidos en un parcial de 1-8 que dejó temblando los cimientos del pabellón leonés. 27-33 y dos puntos de oro.

A Cuétara le quedó una «muy buena impresión por el resultado, que nos da un colchón de puntos para el arranque tan difícil que tenemos. Estamos muy contentos con el pedazo de resultado que es ganar de seis en León».

Difícil, no imposible

Ahora toca enfrentarse al Barça y pensar que, por muy difícil que sea batirle, imposible no es. Ya la pasada temporada el Bidasoa-Irun plantó cara al campeón en Artaleku (17-21) y hace dos hizo lo propio en el Palau Blaugrana (29-26, uno abajo en el último minuto).

Claro, que en los otros partidos de esas mismas temporadas, sin necesidad de mirar más atrás, el equipo blaugrana se impuso 32-23 la pasada temporada en su casa y 25-34 hace dos en Irun.

Entonces, ¿cuánto de cerca puede estar este Bidasoa-Irun del Barça? La respuesta de Jacobo Cuétara es que «este partido viene muy pronto para responder a eso. No lo sabremos hasta que no tengamos más referencias de partidos oficiales». Pero el riosellano considera que «quizás no sea un buen momento para enfrentarse a ellos. Han ganado por más de diez goles a equipos de Asobal (22-33 al Liberbank Cuenca en la Supercopa, 43-24 al Fraikin Granollers en la final de la Supercopa Catalana y 45-24 a Helvetia Anaitasuna en Liga) y vienen con mucho mayor ritmo de competición, porque también jugaron la Superglobe. En el arranque de la competición, cuando tú has jugado un partido y ellos un Mundialito de clubes, sí que hay diferencia en el ritmo de competición».

Hablar de mirar a los ojos al Barça suena a osadía, pero si algo no tiene este Bidasoa-Irun es miedo. Poco a poco han ido cayendo barreras y ésta también podría caer, aunque para ello «tendremos que hacer muy muy bien las cosas y que ellos no tengan su día», señala Cuétara. En cualquier caso, subraya el riosellano que «vamos a ir a por todas, como hacemos siempre. No vamos a escatimar esfuerzos. A todo el mundo nos atrae jugar contra el Barcelona, ponerte a prueba e intentar estar cerca pero cuando no lo estás, te pasa por encima y no es agradable».

El riosellano ha apreciado que «estamos bastante fluidos en ataque, un pelín más que el año pasado. Hemos asentado todos los conocimientos durante el verano y en la pretemporada y estamos más fluidos. Ahora toca mantener el nivel defensivo. Contra un Barcelona es más complicado. Estar sesenta minutos generando desde la colectividad es bastante difícil».

Copa Asobal, en Valladolid

Por otro lado, ayer se hizo oficial que la Copa Asobal de esta temporada se disputará en el pabellón Huerta del Rey de Valladolid, los días 14 y 15 de diciembre. Es una competición reservada a los cuatro primeros al término de la primera vuelta o a los tres primeros si el anfitrión no está entre ellos.

En principio cabe pensar que el Recoleta Atlético Valladolid no acabará la primera vuelta entre los cuatro primeros, por lo que si el Bidasoa-Irun quiere repetir la experiencia del año pasado en Lleida, debería llegar al ecuador liguero entre los tres primeros.