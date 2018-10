El Bidasoa-Irun llega tercero en la Asobal al parón por selecciones Los jugadores del Bidasoa celebran la victoria ante el Teucro en Artaleku. / F. DE LA HERA Jacobo Cuétara ha planificado un amistoso contra el PAUC de la primera división francesa para el sábado en Pessac Los irundarras pasaron por encima del Teucro en el último partido BORJA OLAZABAL IRUN. Miércoles, 24 octubre 2018, 00:19

El Bidasoa-Irun pasó por encima del Teucro el sábado en Artaleku. Se impuso al cuadro gallego por once goles, 32-21, en un alarde de superioridad que hacía tiempo que no se veía por estos pazos. Y no solo por el resultado, sino por esa sensación de que el Bidasoa era un equipo netamente superior; en portería, en defensa, en ataque, en profundidad de banquillo... Los dos puntos, como no podía ser de otra manera, se quedaron en tierras guipuzcoanas y los irundarras pudieron olvidar el tropiezo de la semana anterior en Cangas.

El triunfo contra el equipo de Pontevedra le sirvió al conjunto entrenado por Jacobo Cuétara para cerrar la semana con dos victorias, además de la liguera la de la Copa del Rey en Ciudad Real, y para marcharse al parón de selecciones con nueve puntos en su casillero y en tercera posición de la Liga Asobal.

Con siete jornadas disputadas, un cuarto de la competición, ver tan arriba al Bidasoa no es fruto de la casualidad, ni de la suerte, ni de un calendario amable. Los irundarras están haciendo las cosas muy bien y por eso lideran esa grupeta de cinco equipos con nueve puntos.

Por delante solo están el Balonmano Logroño, que ha sumado diez puntos, y el Barcelona, que sigue sin encontrar rival en la Liga Asobal, ha hecho pleno de victorias en este arranque y cuenta en su casillero con un catorce de catorce.

Puede ser hablar de palabras mayores, pero tal y como está la clasificación y teniendo en cuenta que los de amarillo ya le han ganado al Ademar y al Granollers, soñar con acabar la primera vuelta entre los cuatro primeros empieza a entrar dentro de lo posible. Esto le permitiría al Bidasoa disputar la Copa Asobal. Aunque para ello todavía hay que sumar muchos puntos, empezando por los de dentro de dos semanas en la visita al Benidorm, que también tiene nueve puntos.

Amistoso de nivel

Este fin de semana no hay liga, pero el Bidasoa jugará un partido amistoso de nivel contra el Pays D'Aix Unibersité Club de la Lidl Starligue francesa, la máxima categoría. El encuentro tendrá lugar en Pessac, en los alrededores de Burdeos, a las 20.30 horas. El equipo galo cuenta en sus filas con el irundarra Iñaki Peciña, además de con Juan Andreu o Iosu Goñi, y ocupa en la actualidad la novena posición de la liga.