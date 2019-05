El Bidasoa-Irun lo celebra pero quiere más Jon Azkue patroneando a la trainera amarilla en la calle Mayor. Los irundarras aspiran a mantener en las tres últimas jornadas su actual segundo puesto | I.A. IRUN. Viernes, 10 mayo 2019, 00:30

El Bidasoa-Irun protagonizó un episodio singular el miércoles. Estaba todo el equipo, no lejos de Artaleku, pero no hubo goles ni paradas, sino champagne y muestras de júbilo. Con la esperada derrota del Granollers en la cancha del Barcelona se certificaba matemáticamente el pasaporte europeo para los irundarras, ¡tres jornadas antes de acabar la liga!

Pero precisamente en esas tres jornadas toca pensar ahora porque hay cosas en juego. El Bidasoa-Irun puede marcar un sensacional registro de puntos. A estas alturas ya tiene 39, doce más que al final de la temporada pasada. ¿Por qué no intentar superar los 43 que hizo entonces el Ademar León para ser segundo? Sería una anécdota, pero acercaría al que es ahora el objetivo de los bidasotarras: conseguir el subcampeonato.

Son palabras mayores viniendo de donde viene el club amarillo e importantes conociendo la Liga Asobal y la tiranía del Barça. Y son palabras que a nadie se le hubiera ocurrido pronunicar a principios de temporada pero que ahora no son tabú, ni mucho menos.

Jacobo Cuétara reconoce que «el objetivo ahora es el subcampeonato. Estamos muy felices por haber conseguido la plaza europea pero ser subcampeones sería como un título para nosotros. Veo al equipo con hambre para las tres últimas jornadas».

Por cierto, que fue iniciativa del riosellano juntarse para ver el Barça-Granollers. Reconoce que «en los últimos días estaba obsesionado en que todo el mundo disfrute de lo que estamos viviendo. Por calendario no lo pudimos celebrar en la cancha con nuestra afición y no me apetecía estar entrenando y que nos enteráramos por el móvil si perdía el Granollers. Iba a ser muy frío y creo que era un momento para disfrutarlo. Nos juntamos todos y lo pudimos disfrutar como se merece». Era un plan raro pero acabó a lo grande.

Primero, Alcobendas

A falta de tres jornadas, el Bidasoa-Irun es segundo y aventaja en un punto al Logroño La Rioja, al que visitará el sábado 18. Si cada uno hace sus deberes (Bidasoa en Alcobendas y Logroño en casa ante Guadalajara) el partido será una final.

La tarea que le corresponde a los amarillos este fin de semana (sábado a las 20.00) es visitar al colista y ya descendido Alcobendas. Se podría pensar que el segundo le va a ganar al último sin problemas, pero Cuétara recuerda que «jugar fuera de casa nunca es fácil y en Alcobendas han perdido equipos como Granollers, Anaitasuna y Guadalajara, el Huesca iba todo el rato perdiendo y ganó al final, el Ademar ganó por uno...».

El riosellano considera muy importante ganar en Alcobendas porque permitiría «seguir estando por delante de Logroño antes de visitarle en ese partido que será crucial. Le meteríamos mucha presión. Si el Logroño falla alguno de los otros dos partidos que le quedan, se le complicaría mucho el segundo puesto».