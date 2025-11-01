El Bidasoa XXI afronta el nuevo curso con la misma lusión que la primera vez El club de Azken Portu cuenta actualmente con 200 nadadores y su principal objetivo será la Copa de España

Cerca de 200 nadadores forman la gran familia del Bidasoa XXI, que nació como sección del Club Deportivo Bidasoa y desde 2001 tiene identidad propia.

Ilusión es la palabra que define el inicio de temporada del Bidasoa XXI, escenificado con el día del club que se celebró en la piscina de Azken Portu. No existía esta instalación cuando nació el club. Mejor dicho, cuando nació la sección de natación del Club Deportivo Bidasoa, en 1988. Fue creciendo y se emancipó, a través de una escisión amistosa de la que nació el actual Bidasoa XXI, en 2001.

Y ahora, casi un cuarto de siglo después, el club cuenta con cerca de 200 nadadores en sus filas. Siguen llegando nuevos deportistas y también algunos se van. Es el caso de la donostiarra Amaia Cendoya, a quien se rindió un homenaje tras su retirada. Con podios en estatales absolutos las cuatro últimas temporadas y la tercera mejor marca española de todos los tiempos en 50 mariposa, ha sido la nadadora más importante del club en la época reciente.

El día del club congregó en Azken Portu a nadadores, entrenadores y familiares. Una algarabía que empezó con el gran relevo de exhibición, donde tomaron parte desde los más pequeños (ocho años), hasta los de categoría máster o veteranos.

Salieron del agua pero volvieron a la piscina porque se llevó a cabo la presentación individual de todos los deportistas, con fotos de grupos.

Homenaje a Gabriel Olazabal

Después llegó un momento emotivo, ya que se realizó el homenaje póstumo a Gabriel Olazabal, motor del club en sus inicios, y a su esposa Maite Sarasola, que le ayudó en esa tarea durante muchos años. Una de las hijas de ambos, Maider, que fue nadadora del club, representó a la familia.

Después hubo un detalle con los que han conseguido alguna medalla en campeonatos de España, este año Illes Kocsis (oro en 200 estilos y 400 libres alevín), Alba Montoto (oro en 50 libres alevín), Jon Txapartegi (plata en 200 mariposa infantil), Ekain Francisco (bronce en 200 mariposa, 50 espalda y 200 espalda absoluto) y José María Tallón (bronce en 200 mariposa y 400 estilos veteranos).

El Bidasoa XXI también destacó en el día del club a los nadadores que en el último curso han batido récords del club por edades. De nueve a diecisiete años son Paula Montoto (cuatro), Uma Gonjar (tres), Illes Kocsis (quince), Xarma Beraiz (cuatro), Eider Emazabel (dos), Markel Sánchez (seis), Jon Txapartegi (once), Ekiñe Cabanes (cuatro), Nora del Río (uno), Oihan Cabanes (cinco), Pablo Cerro (uno), Enai Galzacorta (dos), Iñaki García (uno), Oier Eizagirre (dos), Adriana García (uno), Hodei Escamendi (uno) y Juncal Cuñado (uno).

En categoría absoluta batieron récords del club Asier Iguiñiz (siete), Petra Bisa (tres) e Iker Soto (dos). Que la lista sea tan larga y, en algunos casos con varios récords batidos por una misma persona, evidencia la buena salud deportiva del club.

La jornada en la piscina se completó con el lanzamiento de chancleta, la versión del Bidasoa XXI del lanzamiento de alpargata que se realiza en la calle Mayor el día de San Ramón. Hubo un chico y una chica que representaron a cada grupo de entrenamiento y los ganadores fueron Carolina Garcia, entre los pequeños, y Gaizka Rodríguez, entre los mayores.

Los primeros récords

La víspera del acto se celebró en el mismo lugar la primera prueba de la liga, en la que ya empezó a formarse la lista de récords para el próximo día del club, con Jon Txapartegi en 200 mariposa de 14 años y la recién incorporada Udane Ayestaran en 50 mariposa de 15 años, batiendo la marca en el paso del 200 estilos.

Ahora el Bidasoa XXI se prepara para las próximas competiciones. La más inminente, el Campeonato de España absoluto en piscina de 25 metros, del 14 al 16 de noviembre en Barcelona. Y a finales de mes llegará la Copa de Euskal Herria, que se disputará en Getxo.