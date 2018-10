El Bidasoa quiere seguir en la ola Cavero y Salinas celebran una acción en el partido de hace quince días contra el Granollers en Artaleku. / F. DE LA HERA Los irundarras reciben esta tarde al Condes de Alberei Teucro (16.00, GOL) | Jacobo Cuétara estará pendiente hasta el último momento de Rodrigo Salinas, mientras que Seri es baja casi segura BORJA OLAZABAL IRUN. Sábado, 20 octubre 2018, 01:08

El Bidasoa-Irun recibe esta tarde en Artaleku al Teucro a partir de las cuatro en un partido que ha sido considerado el 'partido de la jornada'. Es por ello que se verá en directo por el canal televisivo GOL, al igual que pasó en el choque de hace quince días contra el Granollers y como pasará en la próxima jornada en el duelo de los bidasotarras contra el Benidorm en tierras alicantinas. El espectáculo brindado ante los vallesanos, tanto en la pista como con una grada llena, está convirtiendo al Bidasoa, de nuevo, en uno de los equipos más atractivos de la competición.

Y esta es una de esas olas que no se deben dejar pasar. Los irundarras se van a medir al Teucro en un encuentro que vuelve a tener todos los ingredientes como para que la tarde salga redonda. El equipo va a poner todo de su parte para ganar a otro conjunto histórico como el pontevedrés y el club también espera que el público vuelva a responder para empujar a los jugadores hacia un nuevo triunfo.

El golpe de hace siete días contra el Cangas, que ocupaba la penúltima posición, fue duro, pero los de amarillo siguen en disposición de consolidarse en la parte alta de la clasificación. Después de haberse impuesto ya a Anaitasuna, Ademar y Granollers, se han ganado el derecho de ser considerado un equipo a tener en cuenta.

Pero todas estas bondades solo perdurarán en el tiempo si el casillero de puntos sigue engordando y para ello no hay otro camino que no sea el de sumar un nuevo triunfo.

El Bidasoa-Irun, que ha llegado a esta séptima jornada de la Liga Asobal en cuarta posición, no puede hacer otra cosa que no sea imponerse al tercero por la cola. Y no por la diferencia de calidad que pueda haber entre una plantilla y otra, porque cuando comienzan los partidos todo puede pasar, si no porque jugando en Artaleku, los bidasotarras no pueden dejar escapar puntos contra equipos a los que, sobre el papel, hay que ganar.

Para el duelo de esta tarde será baja Rudi Sery, con problemas musculares, y es duda Rodrigo Salinas. Kauldi, que ya jugó en Ciudad Real, volverá a tener minutos.

Ilcapo y filial

En Liga Vasca, Ilcapo Hondarribia visita hoy a las 19.15 al Ereintza, en un duelo de la cuarta jornada al que los dos equipos llegan empatados con cuatro puntos.

Una categoría más abajo, el Bidasoa-Irun B ha ganado sus dos primeros partidos y hoy visitará en Lezo al Munttarpe, que tiene tres puntos.