Por un río Bidasoa más limpio Voluntarios. Los participantes en la quedada convocada por @recicla_birziklatu posan tras realizar la limpieza del río Bidasoa. La quedada para recoger basura convocada por @recicla_birziklatu en el Día Mundial de la Limpieza del Planeta reunió a 180 voluntarios MARÍA JOSÉ ATIENZA IRUN. Domingo, 22 septiembre 2019, 00:16

El Día Mundial de la Limpieza del Planeta no pudo celebrarse ayer de una mejor forma. Un total de 180 voluntarios acudieron a la llamada de @recicla_birziklatu, asociación bidasoarra que se sumó al movimiento internacional Let's Do It, en el que participaron 169 países. En dos horas y entre los puentes de Behobia y Santiago, se recogió «un montón de basura, sobre todo de material plástico de todo tipo, pero también residuos como una silla o una bañera», señalaba Laida Rodríguez, quien junto con Gorka Alcantarilla y Rober Serna convocó la quedada.

Tras realizar el trabajo, los voluntarios se reunieron para compartir un picnic y no descartaron una nueva quedada para completar la tarea que iniciaron ayer.

Los impulsores de la convocatoria quisieron dar las gracias «a Jon Díaz, autor del cartel de la convocatoria y a todos los colaboradores y participantes en la limpieza del río», que además de los voluntarios particulares fueron la Sociedad Deportiva Santiagotarrak, Kayak Basque Country, Alai Surf Elkartea, Central Surf, Pitsurf, Hondarribia Arraun Elkartea, Surfrider, Endanea, Baqué, Grupo Askora, La Juanita, Bil ta Garbi y el Ayuntamiento de Hendaya.