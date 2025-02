El Bidasoa Irun puede dar un golpe casi definitivo en la European League

Este martes se disputa la segunda jornada de la Main Round de la European League y el Bidasoa Irun tiene la opción de casi ... sentenciar el grupo. Visitan los irundarras al Limoges de Jon Azkue (20.45, ETB4 y DAZN), que también ganó en la primera jornada y tiene cuatro puntos. Seis acumulan los irundarras, dos lleva el Benfica y, en caso de mantener a los dos rivales a cuatro puntos, el primer puesto del grupo estaría muy cerca. Aunque no atado, porque quedarán dos jornadas y podrían entrar en juego los averages particulares. Por eso, además de ganar, hoy es importante intentar hacerlo por la mayor diferencia de goles posible.

El conjunto amarillo volvió reforzado de Barcelona. Con derrota, sí, pero consciente de que dio un gran nivel. Tras el 32-30, Alex Mozas aseguró que «hicimos un gran partido en el campo del mejor equipo del mundo. Desde el inicio fuimos superiores, con ventajas de tres-cuatro goles, y luego, evidentemente, el Barça apretó y en la segunda parte se igualó mucho».

El madrileño aplaudió que «el arreón más fuerte del Barça lo aguantamos muy bien». En el tramo final, 28-29 a falta de cinco minutos, llegaron los «detalles. Algunos que dependen de nosotros y otros que no, y que hicieron que el Barça ganara un partido en el que yo creo que merecimos más».

Muy bien en defensa

Mozas destaca que «defensivamente es el mejor partido que hemos jugado hasta ahora. Se pudo ver al Barça contra las cuerdas y sin recursos para poder atacar más allá de lo individual, porque no podían a nivel colectivo con nuestra defensa». En ese sentido, apunta que «hemos afianzado el centro de la defensa con Marco (Jevtic) y Mateus (da Silva), arriesgando con los dos cambios. Yo siempre decía que no me gustaba mucho el tema de cambios de ataque y defensa. Pero bueno, la plantilla un poco está para eso».

Ahora toca trasladar las buenas actuaciones de este arranque de competición al partido contra el Limoges, en el que hay viejos conocidos como Jon Azkue y el segundo entrenador José Manuel Sierra, además de otros ex-Asobal como el entrenador Alberto Entrerríos, Tomislav Kusan (Logroño), Faruk Yusuf (Granollers), Jenilson Varela (Cangas) y el portero Dino Slavic (Ademar). También Igor Turchenko, que hace dos años hizo trece goles al Bidasoa y es, a muy poca distancia del egipcio Elderaa, fichado por el Barça, el segundo máximo goleador del equipo,

El hecho de tener tantos conocidos, «ayuda al scouting, al estudio del rival». Es curioso, porque «la competición europea está para descubrir nuevos jugadores. De hecho, así ha sido en la primera fase. Nos hemos apuntado en la base de datos varios jugadores, tanto del Ystads como del Chrobry Glogow».

Igual que el Benfica, el Limoges tiene entrenador español, en la figura de Alberto Entrerríos. «Le da ese toque español al equipo y con eso ya sabes que va a ser un partido incómodo, que va a ser un partido en el que te van a proponer muchas cosas. Y que vamos a tener que estar muy bien para poder sacar algo de allí».