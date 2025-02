Bidasoa Irun y Limoges protagonizarán un duelo intenso hoy en Artaleku

Iñigo Aristizabal IRUN. Lunes, 24 de febrero 2025, 20:26 Comenta Compartir

Artaleku se viste de gala hoy para acoger uno de los partidos más atractivos de la temporada. Quizás en los próximos meses haya alguno más deslumbrante, pero el listón lo va a poner el enfrentamiento entre el Bidasoa Irun y el Limoges de Jon Azkue, a las 20.45 (ETB4 y DAZN).

Si el Bidasoa gana aventajará en dos puntos al Limoges y, si lo hace por más de un gol, lo dejará descartado. Sin embargo, a dos puntos de estos dos equipos está el Benfica y los irundarras deberán jugar en Portugal el próximo martes. Por lo tanto, una cosa es olvidarse de los franceses ganando hoy pero eso no aseguraría el primer puesto. Salvo que el Benfica pierda hoy en Suecia, que no parece probable pero cosas más raras se han visto en deporte. El partido de Ystads empezará dos horas antes, por lo que si desde allí llega un resultado que no sea la victoria del Benfica, el Bidasoa Irun si tendrá el mayor de los premios de esta ronda en caso de ganar al Limoges.

El equipo francés entrenó ayer en casa y después viajó. Será hoy por la mañana cuando tome contacto con Artaleku, una pista que conoce mejor que bien uno de sus jugadores. Lógicamente hablamos de Jon Azkue, que lleva dos temporadas en el club galo después de haber completado doce en el Bidasoa. El peso del central oriotarra en el Limoges se percibió en el partido de la semana pasada en el hecho de que jugó los minutos importantes.

Sigue la cuesta de febrero

Cuando se reanudó la competición ya comentamos las dificultades que presentaba el mes de febrero, tanto en el gran número de partidos, como en la calidad de los rivales. Los irundarras se han medido a Barça, dos veces, Benfica y Limoges, además de al Huesca. El primer encuentro ante los catalanes se terminó rompiendo (35-27), el otro se resolvió por dos goles (32-30) y en los tres marcadores restantes la diferencia final fue solo de un gol, dos veces a favor y una en contra.

Respecto al Limoges, Alex Mozas cree que «estamos parejos. Vimos cuáles son las claves de lo que tenemos que mejorar en el partido de ida, ellos entiendo que harán lo mismo, con lo cual quizá se verá un partido distinto».

Tiene claro que «sobre todo tenemos que mejorar en el control de los pivotes, que nos hicieron daño allí, y de los lanzadores. Hemos trabajado en eso con la confianza de que lo vamos a hacer bien y de que vamos a poder contrarrestar esas armas que ellos tienen. En el último partido de liga volvieron a hacer lo mismo: Mucho juego con los pivotes, muchos lanzamientos muy claros. Juegan muy bien esas situaciones y nosotros tenemos que apretar y mejorar ahí». Pide eso y también que «Leo (Maciel) vuelva a estar bien en portería, porque está haciendo grandes partidos últimamente». Convaleciente Skrzyniarz, el joven David Faílde es el segundo portero y tuvo la oportunidad de debutar en Limoges.

Apela también al factor Artaleku. «Me dicen que se está vendiendo prácticamente todo, que va a estar lleno. Como siempre digo, nosotros tenemos que darles también algo a los aficionados para que aprieten. Cuando les hemos necesitado y han apretado, se ha notado mucho».