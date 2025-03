El Bidasoa ha ingresado 50.500 euros por su actual participación europea

Iñigo Aristizabal Irun Sábado, 15 de marzo 2025, 19:30 | Actualizado 20:06h. Comenta Compartir

La participación en la European League está dando alegrías al Club Deportivo Bidasoa, que fue primero en la liguilla, repitió posición en la Main Round y está clasificado para los cuartos de final, donde se medirá al ganador de la eliminatoria entre Gummersbach y Melsungen, el 22 de abril en Alemania y el 29, en Artaleku.

La buena trayectoria, además de en alegría deportiva, se traduce en ingresos económicos, ya que la EHF premia tanto la participación como la consecución de puntos.

Según la tabla publicada por el organismo europeo, el Club Deportivo Bidasoa ha ingresado hasta la fecha 50.500 euros, siendo el cuarto equipo de esa clasificación por detrás de Kiel (55.000), Flensburg (54.000) y Montpellier (54.000), que son los otros tres primeros de cada grupo de la Main Round.

Por cada partido disputado (diez y se contabilizan ya los dos de cuartos de final), la EHF entrega al club irundarra 3.000 euros. Los puntos sumados de la liguilla se premian con 500 euros (consiguió nueve) y los de la Main Round con 1.000 (obtuvo cuatro).

Por lo tanto, en la primera fase el Club Deportivo Bidasoa se embolsó 22.500 euros, en la segunda ganó 16.000 y ya se le han sumado los 6.000 de bonus por ser primero de grupo en la Main Round y los otros 6.000 que se llevará por disputar los cuartos de final. En total, 50.500 euros.

Cuotas y arbitrajes

Lógicamente, no todos son ingresos en la competición europea. De hecho, hay gastos y en bastante mayor cantidad. Para empezar, hay cuotas que abonar en cada una de las fases. A saber, 1.950 euros por la fase de grupos, 1.300 por la Main Round, 1.070 por el play-off (que no jugará el Bidasoa), 1.070 por los cuartos de final y 2.130 por la Final Four. Por el momento, de la caja de Artaleku han salido 4.320 euros por esos conceptos.

En cuanto a los gastos de arbitraje, el equipo local debe asumir 300 euros por los árbitros y 250 por los delegados en cada partido. Son 550 euros por cinco encuentros disputados en Artaleku, 2.750 euros.

Y después están los desplazamientos y gastos de alojamiento. Un viaje cuesta entre 12.000 y 15.000 euros, según destino y vuelos, y en lo que va de European League, el Bidasoa Irun ha viajado a Suecia (Ystads), Rumanía (Constanta), Polonia (Chrobry Glogow), Francia (Limoges) y Portugal (Benfica). Los tres desplazamientos de la primera fase fueron de dos vuelos, de uno el de Lisboa y el de Limoges se pudo realizar en autobús.

Además, en los partidos de casa hay que asumir lo que cuesta el autobús del rival (del aeropuerto al hotel y a Artaleku y vuelta) y los gastos de desplazamientos y alojamiento del equipo arbitral. así como el alquiler de la pista.

La suma de todos los gastos supera con creces la de los ingresos, pero bienvenidos sean esos 50.500 euros que abona la EHF para abordar la aventura europea.