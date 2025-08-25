El Bidasoa Folk consolida su fuerza como festival de música tradicional en la comarca

Belharra abrió la sesión irundarra del festival que registró mucha afluencia en la tarde noche del domingo en la plazoleta del Juncal.

«Fue un triunfo rotundo de la música tradicional y folclórica», valoraba Josean Martín, director artístico del Bidasoa Folk 2025, el festival gratuito que contó con la participación de los ayuntamientos de Irun, Hondarribia y Hendaya. «La asistencia casi llegó a las 2.500 personas», informó con detalle el promotor. El festival, cuyo objetivo es dar a conocer la música tradicional y a los grupos que la interpretan, gozó, por tanto, de «una gran acogida, y no solo por parte de los amantes de este género, sino también por parte del público general».

Con puestas en escena únicas, los grupos participantes lograron que los asistentes «se pusieran a bailar», comentó Martín, quien entre risas añadió: «Y ya sabemos lo que cuesta hacer bailar a un vasco». pero remarcó «la energía y la vitalidad» de las actuaciones.

Si bien estos conciertos, todos gratuitos y con sillas, suelen atraer sobre todo a personas mayores, han ido consolidándose año tras año en las mismas localizaciones de cada ciudad y sumando nuevos adeptos en cada edición. En Hondarribia, donde las estadísticas suelen reflejar la mayor asistencia, Martín destacó la actuación del grupo 'El Gato con Jotas', que, «puso a todos los presentes a bailar» en un espectáculo excepcional que incluyó también espacio para la reivindicación social.

«La música que no se comercializa no recibe inversión. Este festival apoya un repertorio que no debe perderse»

Un apoyo clave

Martín subrayó el apoyo que los ayuntamientos brindan a este tipo de música, «que no es radiofónica, está excluida por los medios, porque, hoy en día, lo que no se comercializa no recibe inversión». Por ello, destacó que este festival apoya y defiende un repertorio musical que no debe perderse.

«Su música estuvo a punto de desaparecer», recordó Martín en concreto sobre 'Los Jarochos de México'. Lo dijo el propio cantante del grupo durante su actuación en Hendaya. Fue un concierto festivo en el que, además, el público participó activamente bailando La Bamba.

La música folk, analizó Martín, demostró una vez más su calidad. «Hay mucha gente que va paseando, escucha la música, se sienta y ya no se levanta», explicó. Para él, la principal sorpresa este año ha sido 'El Gato con Jotas', «una apuesta diferente y arriesgada que dio muy buenos frutos». En la provocadora actuación del grupo extremeño hubo, en concreto, un intenso momento para la reivindicación sobre la homosexualidad y la igualdad.

De cara al futuro, Martín adelantó que el festival pretende ahondar en 2026 en músicas de este circuito, músicas que calificó de «rompedoras».

Con el balance positivo del director musical de la cita, finalizó esta edición del proyecto musical del Consorcio Transfronterizo Bidasoa Txingudi, que un año más respaldó la música folk en un contexto de globalización musical. «Es una suerte apoyar este sonido».