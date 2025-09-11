El Bidasoa se estrena otra vez en Artaleku

Este fin de semana arranca la Liga Asobal y este viernes, a las 20.30 en Artaleku, juega el Irudek Bidasoa Irun contra el ... Caserío Ciudad Real, recién ascendido. Deberíamos estar hablando del debut, de un primer partido, pero esta temporada ha empezado de manera singular con la tempranera –y exitosa– eliminatoria europea, por lo que el de este viernes es ya el tercer partido oficial, segundo en Artaleku. Y solo estamos al 12 de septiembre.

No obstante, para los que no hayan entrado todavía en la dinámica de la temporada, sea por las vacaciones, sea por las fiestas de Hondarribia, repasamos la plantilla que presenta el equipo amarillo para luchar de nuevo por el subcampeonato y participar en la European League, que arrancará el 14 de octubre en Rumanía.

Las marchas de Mikel Zabala, Asier Nieto, Pedro Pacheco y Theodoros Boskos se han suplido con las incorporaciones del pivote Iñaki Peciña, el central Nacho Valles, el lateral izquierdo Mario Nevado, el extremo izquierdo Xavi Tuà y el extremo derecho Xavi González. Tenía contrato, pero estuvo cedido en el Guadalajara el central Piotr Mielczarski, que completa la media docena de incorporaciones.

Con ellos y con los que siguen de la anterior temporada, la primera plantilla está formada por dieciocho jugadores, pero también están inscritos los integrantes del filial Ilcapo Hondarribia. David Faílde, Unai Barreto, Alex Raix, Endika Wamba y Javier Gastaminza.

Por otro lado, tienen contrato con el club, pero han salido cedidos Asier Iribar (Villa de Aranda), Tao Gey-Emparan (Atlético Valladolid), Jakub Sladkowski (Villa de Aranda), Jon Ander Iribar (Zaragoza) y Pol Quiroga (Sinfín). Entre primera plantilla, filial y cedidos, el Irudek Bidasoa Irun cuenta con lista de jugadores más larga que nunca.

Un recién ascendido

Para el debut liguero, al Irudek Bidasoa Irun le ha tocado enfrentarse al Caserío Ciudad Real. Es el duelo entre un equipo que va a pelear por ser segundo y otro recién ascendido, pero quizás la diferencia no sea tan grande como parece, ya que el club manchego, segundo el año pasado, entra fuerte en la Asobal, con una plantilla muy amplia y ganas de poner en problemas a cualquiera. La solución, a partir de las 20.30 en Artaleku.