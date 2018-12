El Bidasoa XXI compite con distintos objetivos en la Copa de España en Gijón I.A. IRUN. Viernes, 21 diciembre 2018, 00:41

Asentarse en la máxima categoría en el caso de los chicos y pelear por permanecer en ella en el de las chicas son los objetivos con los que el Bidasoa XXI se ha desplazado a la Copa de España que se celebra desde hoy hasta el domingo en Gijón.

El equipo femenino deberá dejar por detrás a dos equipos y la empresa no parece fácil. Menos al no poder contar con la que era fichaje estrella de la temporada, Duane Da Rocha, que tras diversos problemas ha decidido colgar el bañador. Será una baja sensible para el equipo que formarán Coralie Dobral, Margeaux Fabre, Solene Gallego, Maialen Sáez, Amaia Cendoya, Chlotilde Cousson, Maddi Fernández, Leire Martínez, Ainara Echeveste, Ane Larios y Maialen Navaridas.

Las aspiraciones del equipo masculino son distintas y pasan por buscar una quinta plaza o quizás algo mejor. Nadarán en esta ocasión Rufino Regueiria, Ion Mugica, Oskitz Aguilar, Simon Brefuel, Alejandro Lopez, Aritz Aguilar, Ander Arruabarrena, Jean-Marc Delices, Kyllian Brenon, Xabier Aguilar, Unai Arruabarrena y Gorka Olaizola.

El formato de competición es el mismo que otros años, con cuatro jornadas desde hoy hasta el domingo por la mañana. Se disputarán las 16 pruebas de calendario, más los cinco relevos, y cada club deberá alinear dos nadadores por prueba con un máximo de cuatro pruebas por nadador.