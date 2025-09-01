Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Bidasoa es la bestia negra del Braga

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:06

El ABC de Braga es el equipo al que más veces se ha enfrentado el Bidasoa en su trayectoria europea, que se inicio en 1987 y va por los 150 partidos.

Nueve de ellos han sido contra este equipo portugués. En la Recopa de la temporada 1990-1991 y en la Copa de Europa de la 1995-1996 los irundarras ganaron los cuatro partidos. En las eliminatorias de la Copa EHF de las campañas 2005-2006 y 2006-2007 hubo más igualdad, con sendos empates en la cancha lusa y victorias, por uno y por tres, en Artaleku.

