El Bidasoa es la bestia negra del Braga

El ABC de Braga es el equipo al que más veces se ha enfrentado el Bidasoa en su trayectoria europea, que se inicio en 1987 y va por los 150 partidos.

Nueve de ellos han sido contra este equipo portugués. En la Recopa de la temporada 1990-1991 y en la Copa de Europa de la 1995-1996 los irundarras ganaron los cuatro partidos. En las eliminatorias de la Copa EHF de las campañas 2005-2006 y 2006-2007 hubo más igualdad, con sendos empates en la cancha lusa y victorias, por uno y por tres, en Artaleku.