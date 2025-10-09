Bidasoa activa lanza un programa de asesoramiento y ayudas para emprendedores

M. A. I. IRUN. Jueves, 9 de octubre 2025, 20:26 Comenta Compartir

Bidasoa activa ha abierto una convocatoria dirigida a personas emprendedoras con el objetivo de apoyar nuevas iniciativas empresariales en la comarca, dentro del programa de apoyo a las personas emprendedoras de Lanbide.

Cada ayuda asciende a 2.000 euros, con la posibilidad de un incremento adicional del 15% en el caso de que la persona solicitante sea mujer, y de otro 15% si tiene entre 18 y 30 años. Las solicitudes deberán presentarse en las oficinas de Bidasoa activa (calle Hendaia, 8- Ducoreau) antes del próximo martes 14 de octubre.

El programa no se limita al apoyo económico, también contempla un itinerario de cuatro meses en el que se acompañará a las personas participantes desde la generación de la idea hasta la validación de un plan de negocio sólido. La iniciativa incluye talleres de creatividad y análisis de oportunidades, validación de la idea de mercado, introducción a la economía circular, asesoramiento financiero, orientación en marketing y comunicación digital, así como formación en trámites legales, fiscales y laborales. Las personas beneficiarias contarán con tutorías personalizadas y sesiones grupales para el intercambio de experiencias.

Las personas interesadas, que deberán estar en desempleo, pueden consultar todos los detalles de la convocatoria en la web de Bidasoa activa bidasoa-activa.com, en el blog www.ideiakbizirik.com, en el teléfono 943 50 96 00 o escribiendo un correo electrónico ekintzailetza@bidasoa-activa.com.