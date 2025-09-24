Bidasoa activa y la Eurorregión ponen en marcha la primera feria de empleo transfronteriza

La feria de empleo que ha llevado a cabo Bidasoa activa en los últimos tiempos ha contado tradicionalmente con asistencia de ambos lados de ... la muga. La siguiente, que se desarrollará el próximo 23 de octubre, profundizará en esa alianza con la presencia de la Eurorregión en la organización de la I Feria de Empleo Transfronterizo 'Lanean'. El evento reunirá a más de 55 empresas de Gipuzkoa, Navarra y Nueva-Aquitania con el objetivo de acercar a las personas en búsqueda activa de empleo oportunidades laborales. La jornada tendrá lugar de 09.00 a 13.30 horas.

Las ofertas se publicarán próximamente en la página web de Bidasoa activa, que también llevará a cabo talleres y actividades para ayudar a los demandantes de empleo en la actualización de su curriculum. Estarán representados sectores muy diversos como los de la hostelería, la alimentación, la industria o servicios.

Cuándo El jueves 23 de octubre en el pabellón 1 de Ficoba de 09.00 a 13.30 horas.

Ofertas de empleo Se irán publicando y actualizando en www.bidasoa-activa.com en las próximas semanas hasta el día de la feria. Previamente se ofrecerán talleres y ayuda para actualizar el curriculum.

Oferta diversa Estarán presentes más de 55 empresas de Gipuzkoa, Navarra y Nueva-A quitania.

Servicios Además de entrevistas, se ofrecerá información práctica sobre procesos de selección o recursos de apoyo para la búsqueda de empleo.

La cita se presentó ayer con la asistencia de la presidenta de Bidasoa activa, Nuria Alzaga, que destacó como principal novedad «la sinergia» con la Eurorregión. Recordó que entre los muchos objetivos de la agencia está el de «dirigirnos a aquellos ciudadanos que están en la búsqueda activa de empleo. Por nuestra situación estratégica privilegiada, vivimos en el día a día con gente de Iparralde que viene aquí a trabajar y viceversa».

Alzaga quiso remarcar que la feria no está enfocada expresamente para aquellos que están en la búsqueda de empleo, también «está dirigida a gente que no está trabajando en el sector que le gustaría o que dentro de él quiera mejorar sus condiciones. La puerta también está abierta a ese tipo de perfiles».

El proyecto 'Lanean'

Por su parte, la vicepresidenta de Bidasoa activa, Estitxu Urtizberea, recordó que la agencia de desarrollo de la comarca «ha hecho históricamente un gran trabajo en la organización de ferias de trabajo». Sobre la principal novedad de la próxima edición, el carácter transfronterizo, manifestó que esa sinergia sucedía «de forma natural entre trabajadores y empresas. Ya existen actualmente esas redes de colaboración y cada vez vamos a apostar más por reforzarlas».

Leyre Azcona, directora de la Eurorregión Nueva-Aquitania Euskadi Navarra, destacó que las relaciones entre los distintos organismos se han venido dando en años anteriores. «A partir de ahora», explicó, «el proyecto Lanean busca «consolidar y estructurar esa colaboración entre los distintos entes a ambos lados de la frontera para consolidar un mercado de trabajo transfronterizo. Se trata de facilitar información o aportar seguridad jurídica tanto a los trabajadores como a las empresas».

Azcona aclaró que el proyecto Lanean, en el que se enmarca esta primera feria, arrancó el pasado mes de mayo y se va a desarrollar durante los próximos 4 años. «Busca hacer un diagnóstico compartido, consolidar relaciones o poner en marcha otro tipo de acciones que se irán desvelando próximamente».