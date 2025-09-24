Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
La I Feria de Empleo Transfronteriza 'Lanean' tendrá lugar el próximo 23 de octubre en Ficoba.

Irun

Bidasoa activa y la Eurorregión ponen en marcha la primera feria de empleo transfronteriza

Se ha programado para el 23 de octubre con la presencia de más de 55 empresas de sectores como el de la hostelería, la industria o servicios

Edu Prieto

Irun

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:51

La feria de empleo que ha llevado a cabo Bidasoa activa en los últimos tiempos ha contado tradicionalmente con asistencia de ambos lados de ... la muga. La siguiente, que se desarrollará el próximo 23 de octubre, profundizará en esa alianza con la presencia de la Eurorregión en la organización de la I Feria de Empleo Transfronterizo 'Lanean'. El evento reunirá a más de 55 empresas de Gipuzkoa, Navarra y Nueva-Aquitania con el objetivo de acercar a las personas en búsqueda activa de empleo oportunidades laborales. La jornada tendrá lugar de 09.00 a 13.30 horas.

