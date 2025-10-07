Bidashop organiza un evento solidario este sábado

M. A. I. IRUN. Martes, 7 de octubre 2025, 20:32 Comenta Compartir

La plaza del Ensanche acogerá este sábado una jornada de actividades, sensibilización y apoyo a la lucha contra el cáncer. Organizada por Bidashop, el comercio y la hostelería de la ciudad se vestirán de rosa con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y Mechones Solidarios.

El evento, que se llevará a cabo de 16.00 a 19.00, contará con una programación que incluye juegos infantiles sin pilas a cargo de Santiagoko deabruak, cortes de pelo solidarios a cargo de peluquerías locales, mesas informativas sobre prevención, salud y apoyo emocional, espectáculos de música y danza en vivo con la participación de la Escuela de Danza Ainhoa o suelta de globos rosas con regalos.

Durante todo el mes de octubre los comercios y locales de hostelería que colaboran con la iniciativa dispondrán de huchas solidarias en las que poder colaborar. La recaudación se destinará íntegramente a la AECC, para programas de investigación, prevención y acompañamiento, y a Mechones Solidarios, dedicados a la confección de pelucas para personas en tratamiento oncológico.

«Queremos sea un día de unión, esperanza y solidaridad. Cada gesto cuenta y juntos podemos aportar mucho más de lo que imagines», explican desde Bidashop.