Las bicicletas de Badoa también son para el verano

Lo que nos mueve es nuestro amor por la bici, que creemos que es una herramienta para hacer más felices a las personas y mejorar nuestro entorno», afirma Susana Fernández, creativa de la cooperativa Badoa. Junto con Fernando Romero, atleta y apasionado de la bicicleta, ha logrado unir sendos mundos mediante la creación y diseño de bidones, camisetas, totebags y pañuelos (que estarán a la venta próximamente) en relación con Badoa.

Una cooperativa local creada hace tres años que, por la «alineación de los astros», llegó a las manos de esta pareja tras su regreso a Irun. Ambos han trabajado durante los últimos 18 años en Barcelona; en el caso de Fernández, en una agencia de publicidad. Hartos de los despachos y en busca de algo más tranquilo, volvieron a Irun con la esperanza de trabajar en aquello que tanto les apasionaba —sobre todo a Romero— y que Fernández disfrutaba: el mundo de las bicicletas.

Camino de la Bahía. Une las tres localidades de la comarca del Txingudi Hondarribia, Irun y Hendaia pasando por el puente internacional, bordeando de esta manera toda la bahía ofreciendo vistas al Bidasoa.

Camino del río Bidasoa por el Tren Txikito Esta Vía Verde recupera parte del antiguo trazado del Tren Txikito (ferrocarril) que circuló entre Elizondo e Irun hasta 1956. Un recorrido entre bosques atlánticos y pueblos pintorescos junto al Bidasoa.

En un local blanco, con merchandising de Badoa en las paredes y láminas enmarcadas con motivos ciclistas, tras el mostrador encontramos a Fernández, quien, en este local de posición estratégica para el comienzo de rutas en bici, se encuentra trabajando detrás de su ordenador. «Yo siempre suelo estar aquí; es Fer quien hace los envíos y rutas, normalmente».

14 o 42 kilómetros

En la calle Santiago, en un local de tamaño perfecto para el negocio —o «acogedor», como ella lo define—, se encuentran a ambos lados tres tipos de bicicletas: las de paseo, «que son estéticamente muy bonitas y cómodas», confirma Fernández; las de montaña (que son de las más alquiladas, junto con las eléctricas) y estas últimas, que, según confirman, «son actualmente las que más éxito están teniendo».

Badoa tiene una primera línea de trabajo, y fundamental, que es el reparto en bicicleta. Reparten por todo Irun y Hondarribia, donde tienen clientes asiduos. En segundo lugar, se dedican al alquiler y recogida de bicicletas. Tanto el reparto como la recogida los realiza Romero en bici. Por último, también ofrecen un servicio de rutas guiadas: «Tenemos un amigo que, si son extranjeros, nos echa una mano con el idioma», confirma Romero.

Badoa realiza dos rutas: el Camino de la Bahía o el corto (que son 14 km sin desnivel), y el de la Vía Verde del Bidasoa (que consta de 42 km). Estas rutas guiadas las hacen más como algo «anecdótico», en palabras de Fernández, ya que, según cuenta la pareja, normalmente la gente ya tiene un recorrido pensado u organizado, a lo que ellos se limitan a «darles cuatro indicaciones» para que se apañen.

Durante el año, al llevar el reparto de Irun Market, también han realizado stands en lugares como el Mercado o en Commerce Lab, haciendo talleres de dinamización para, en palabras de Fernández, «dar a conocer a la gente de qué se trata la plataforma e incentivar su uso».

Con un mostrador limpio y nuevo, donde residían dos ordenadores y algunos flyers relacionados con talleres y uso de bicicletas, Fernández contaba cómo también gente deportista y en buena forma, ahora en el período estival, aprovechaba para hacerse rutas en bicicleta atravesando el país colindante: Francia. Así lo relataba: «Unas chicas de Bilbao vinieron hasta aquí y se fueron a Baiona a hacer una ruta de cuatro días».

Para ir hasta la playa

Por otro lado, durante este periodo vacacional, la pareja suele alquilar bicicletas, sobre todo para ir a la playa y a turistas extranjeros. La pareja, movida por el «amor a la bici», confirma que, de cara al futuro, les gustaría aumentar la flota de bicicletas, ya que, como Fernández menciona, «es una pena que me pidan seis bicis eléctricas y no las tenga porque tengo dos alquiladas».

«La idea es crecer, pero no mucho», relata ella, ya que prefiere mantener la esencia de su amable local: un entorno acogedor, al que es preferible que el cliente llegue sin motor.

En cuanto a la seguridad, Fernández asevera que siempre recomiendan el uso de casco a toda la gente que alquila, proporcionándoles uno, aunque, reconoce, al no ser obligatorio, muchas veces «la gente me dice que no lo quiere, porque van a la playa por el camino del bidegorri», que es un trayecto apacible y seguro.