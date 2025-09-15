La bicicleta será la protagonista del programa de la Semana de la Movilidad

Las actividades de la Semana Europea de la Movilidad se presentaron este lunes en la plazoleta Almudena Grandes.

Joana Ochoteco Irun Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:14 | Actualizado 20:37h.

Irun se suma a la Semana Europea de la Movilidad que arranca este martes con el objetivo de «reflexionar sobre cómo nos movemos en la ciudad, y sobre cómo hacerlo de manera más sostenible, amable y segura», señaló el delegado de Movilidad, Sergio Javier. Bajo esta premisa, el Ayuntamiento ha organizado varias actividades y el próximo lunes, Día Mundial sin Coches, cerrará el paseo de Colón a los vehículos privados de 10.00 a 19.00.

«Estamos observando un cambio de hábitos total que los datos corroboran», apuntó el delegado. Las políticas municipales han avanzado en esa línea: Sergio Javier citó las peatonalizaciones, los 20 kilómetros con los que cuenta la red de bidegorris o los 2 millones de viajeros de Irunbus. El programa de la Semana de la Movilidad va en la misma línea: destaca «la prueba piloto de urbanismo táctico» que se va a desarrollar esta semana en el entorno del colegio Elatzeta. Además de «dar una mayor visibilidad al paso de cebra» del entorno, se establecerá «un perímetro de seguridad» en torno al colegio, mediante «mobiliario urbano provisional».

Desde este martes hasta el día 22 Calmado del tráfico en los alrededores del colegio Elatzela.

Miércoles Taller práctico de uso urbano de la bicicleta, dirigido a mujeres, de 16.00 a 18.30 en el Centro de Educación Vial de Ibarla.

Jueves Nagusikleta, a cargo de Balazta y Nagusilan. Paseos en triciclos adaptados para personas mayores. A las 17.00 desde la residencia Cáser Anaka.

Viernes Camino Escolar organizado por Eguzkitza. Se instruirá a jóvenes de la ciudad en la prevención de accidentes de tráfico y la mejora del respeto y la convivencia vial.

Domingo Mercado de bicis de segunda mano (de 10.00 a 14.00 en la plaza del Ensanche), marcha popular en bicicleta (salida a las 11.00 desde la pasarela de Santiago) y camión de reparación de bicis (9.30 a 15.00 en la plaza del Ensanche).

Día 22 Día Mundial sin Coches. El paseo de Colón estará cortado a vehículos privados de 10.00 a 19.00 horas.

Circular con seguridad

Este miércoles, se ha organizado un taller práctico de uso urbano de la bicicleta que impartirán educadores viales de Policía Local. El delegado de Seguridad y Convivencia, Iñigo Bergés, incidió en que «la seguridad es un aspecto fundamental de la movilidad sostenible», y en que para lograrla son indispensables «la prevención y la educación». En este taller, el objetivo principal será «quitar el miedo inicial que se puede tener al circular en bici por carretera», explicaron los educadores viales Maite y Txema. «Empezaremos circulando en la pista de Ibarla, y luego iremos, en grupo, por diferentes calles» de la ciudad.

Iñigo Bergés quiso también hacer un llamamiento «al uso cívico y responsable de medios de movilidad sostenible como bicicletas y patinetes».

El jueves les toca a las personas mayores disfrutar de la movilidad sostenible: lo harán a través de Nagusikleta, el proyecto coordinado por Balazta y Nagusilan. «Salimos semanalmente tanto por Irun como por Hondarribia», ofreciendo paseos en un triciclo adaptado a personas mayores con restricciones de movilidad. Volverán a hacerlo el jueves a las 17.00, desde Cáser Anaka. Manu Eizaguirre, de Balazta, reivindicó que si bien el «calmado del tráfico» ayuda al uso de la bicicleta en espacios compartidos con coches «sigue habiendo carencias de seguridad» en determinados tramos: «lo vemos cada vez que pasamos por Mendelu», citó.

El domingo tendrán lugar algunas de las actividades más destacadas: la plaza del Ensanche volverá a acoger el mercado de bicicletas de segunda mano de Servicios de Txingudi durante toda la mañana. Allí se podrán encontrar «bicicletas y patinetes eléctricos» utilizados pero en buen estado. «De media, ponemos a la venta unos 120 elementos y se vende entre el 60 y el 65%», concretó Valentín González, de Servicios de Txingudi. La entidad lleva más de dos décadas organizando este tipo de eventos: en el caso del dedicado a medios de transporte sostenible, se cumple también el objetivo de «prevenir la generación de residuos y dar una segunda vida a estos elementos».

Por la nueva pasarela

También el domingo se celebrará la marcha popular en bicicleta, con salida desde la nueva pasarela entre Santiago y Plaiaundi, que se incorpora al recorrido. Con la colaboración de Txingudi Ekoetxea, en el entorno de Plaiaundi se ofrecerá un almuerzo a las alrededor de 200 personas que suelen participar en la marcha: «aprovecharemos para entretenerles con las experiencias y actividades que solemos llevar a cabo», explicó Eva Montoya, coordinadora de la Ekoetxea.