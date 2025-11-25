La biblioteca CBA se llenará de tableros de ajedrez en el puente de diciembre Bidasoa Xake Kluba cuenta con más de 90 participantes para la primera edición del 'Open internacional de Ciudad de Irun'

Del 5 al 8 de diciembre en la biblioteca CBA se celebrará el 'I Open internacional Ciudad de Irun', organizado por Bidasoa Xake Kluba, fundado en 2109 y cuyos objetivos son la formación y el desarrollo y la organización de actividades relacionadas con el ajedrez.

Ibon Muñoz, en representación del club, recordó en la presentación de ayer en el CBA que «no es el primer torneo que organizamos, pero sí el de mayor nivel» y explicó que la inscripción está abierta «a cualquier jugador o jugadora que tenga licencia por la Federación Española de Ajedrez o, si viene del extranjero, licencia de la FIDE». Y los hay de este segundo bloque, porque entre los 90 inscritos hay doce nacionalidades distintas, con representantes de Argentina, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chipre, Francia, Georgia, India, México y Venezuela. De España habrá jugadores de 40 clubes diferentes y de trece provincias. El tope está en 120 participantes.

Los grandes maestros serán alojados por la organización en el hotel Alcázar y las comidas y cenas se celebrarán en las sociedades La Salle y Monte Aldabe, con la colaboración de Irungo Atsegiña.

El periodista y divulgador Leontxo García ofrecerá, el lunes 8 a las 11.00, una charla titulada 'El ajedrez educa y enseña a pensar'

Formato lento

El formato será de «siete rondas y el ritmo de juego es 90 minutos más 30 segundos de incremento, ritmo lento. La primera ronda empezará el viernes 5 a las 17.30, el sábado y domingo habrá dobles rondas y el lunes, que es festivo, se completará el torneo».

También el lunes, a las 11.00, Leontxo García ofrecerá una charla titulada 'El ajedrez educa y enseña a pensar'. Al periodista y divulgador «le hace mucha ilusión que Irun nos hayamos lanzado a hacer un Open de esta envergadura y se mostró encantado en dar esta charla».

Desde Bidasoa Xake Kluba consideran que «la ubicación del torneo es magnífica. Céntrico, con aparcamientos, hostelería y el CBA es una instalación súper cómoda para las mejores condiciones de juego, en la que el personal se está mostrando muy dispuesta a ayudar en todo». Creen que «se va a convertir desde esta primera edición en un referente a nivel guipuzcoano, incluso vasco. Tiene una dotación económica de 6.000 euros en premios ytenemos 24 jugadores que superan los 2.100 de ELO, por lo que va a ser un torneo muy competido y de mucho nivel».

Apoyo institucional

El torneo nace con el apoyo institucional y federativo. Desde el Ayuntamiento, el concejal de Deportes Borja Olazabal destacó que «suele costar arrancar pero vemos que se ha hecho buen trabajo desde Bidasoa Xake Kluba y el torneo va a hacer las delicias de los aficionados al ajedrez». Además, valoró positivamente «la gente que va a venir de fuera y que van a poder conocer algo más de nosotros gracias a esas comidas que se han organizado en las sociedades».

Roberto Ramajo, director de Deportes de la Diputación, recordó que «si lo que pretendemos en el departamento es que todas las modalidades deportivas tengan la mayor participación posible, es necesario tener referentes con torneos importantes cómo este Open de Irun».

ZAISA es uno de los patrocinadores principales y su gerente, Luis Korta, explicó que «tratamos de retornar a la sociedad parte de lo que nos da y colaboramos con un montón de actividades que hay en la ciudad y también con la base, en muchos deportes».

César Montolio, presidente de la Federación Guipuzcoana de ajedrez, se mostró «optimista, creo que se va a llegar a 120 jugadores. En Gipuzkoa hay una carencia de torneo de lentas, por lo que éste es muy bien recibido. Yo creo que los torneos de lentas son la clave del ajedrez».

Miguel Ángel Muela, presidente de la Federación Vasca de ajedrez quiso «aplaudir muy fuerte la iniciativa que ha tenido Bidasoa Xake Kluba, con un torneo muy importante y que va a tener una resonancia a nivel internacional».