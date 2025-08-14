Irun'Bermutaren Kermessea' antzezlan musikatua igandean San Juanen
12:00etatik aurrera, Gorakada Teatroren proposamen hau doan ikusteko aukera izango dute irundarrek
M.A.I
IRUN.
Osteguna, 14 abuztua 2025, 20:48
Irungo Udaleko Kultura arloak antolatuta, Bermutaren Kermessea antzezlanaren emanaldi bat egingo da igande honetan, abuztuak 17, eguerdiko 12:00etan San Juan plazan. Emanaldia doakoa izango da.
Ikusleek emanaldi musikatu batez gozatzeko aukera izango dute, Gorakada Teatro antzerki-taldearekin eskutik. Nahiz eta ikuslegoak bost pertsona ikusiko dituen, fitxa teknikoak aktore bakarra izendatzen du, Sandra Fernández Aguirre. Fran Lasuen, Unai Laso, Unai Celaya y Asier Ituarte, musikari bezela aurkezten ditu.
Emanaldiak ordubete irauten du eta udako kultur agendaren parte da.
Sinopsia
Bermutaren orduan, kaleak jendez mukuru daudenean, musikari talde batek publikoa biltzen du kalejira baten estiloan, dantzarako eremu batera eramateko. Hara iritsi artean, egoera erdi ahaztu ugari biziko ditu ikuslegoak, alderik alde zebiltzan txerpolari ibiltari horiek sortuak, hizlari bizkor eta salezinaren saltzaile trebeak baitziren.
Dantzalekura bilduta, nazioarteko aire ezagunen artean, publikoak dantzaldi batez gozatuko du, dantza lehiaketa, bikote aldaketak eta beste joko batzuk tarteko. Ikuskizunari amaiera emateko, bermuta dastatuko dute eta urdaiazpiko bat eramango dute opari lehiaketaren eta jokoaren irabazleek.
