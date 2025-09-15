Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Skrzyniarz tuvo un 37,5% de acierto ante el Ciudad Real. F. DE LA HERA

Irun

El 'bendito problema' en la portería

El irundarra vio como «fundamental que no dejamos que el ABC entrara en el partido»

I. A.

IRUN.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:15

En los tres partidos disputados los porteros del Irudek Bidasoa Irun han detenido 13, 10 y 16 balones, seis, cuatro y ocho más que los contrarios, respectivamente. En el primero jugó Maciel y en los dos siguientes, Skrzryniarz. En estos tiempos de marcadores altos, los irundarras encajaron 26 y 24 goles contra el ABC Braga y 25 el sábado.

Preguntado por la gestión de la portería, Mozas reconoce que «tenemos un bendito problema. Antes del partido estábamos hablando de a quién poníamos, porque los dos habían entrenado de forma impresionante. Nos decidimos por 'Kuba', pero sin ningún tipo de criterio más allá de que Leo había jugado el primero de casa y para que Kuba jugara en casa también».

El madrileño aprecia que «los dos están trabajando muy bien y, si siguen a este nivel, vamos a tener mucho ganado porque la portería es la mitad del equipo». Asume que «el 50% de la victoria ante el Ciudad Real es por la actuación de Kuba en la portería».

Según la estadística oficial, Skrzyniarz paró quince balones de 40, lo que da un 37,5% de acierto. Solo Pedro Tonicher, del Cuenca, paró más en la primera jornada, 16/44 (36,4%).

Mozas tiene claro que «si estamos siempre en esos números de goles encajados, casi seguro vamos a ganar. Aunque no hicimos un partido brillante, en ataque siempre estamos en 31 ó 32 goles y ahí vamos a sacar mucha ventaja».

Skrzyniarz reconoció que «en la primera parte estuvimos algo nerviosos, pero jugando en casa teníamos que ganar y estamos muy contentos».

Sobre su actuación, simplemente apuntó que «es mi trabajo, pero estoy muy contento de cómo salió».

Fue, con diferencia, el portero al que mas penaltis le lanzaron, ocho. Uno fue a la madera y de los otros siete, detuvo cuatro. Espectacular.

